Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yatırımcıya kredi musluğunu açmayan karşısında bizi bulur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar, eğer bu ülkede girişimciye, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa, kim ne derse desin karşısında bizi, hükümeti bulacaktır” dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan ‘SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’ye yönelik saldırıların en önemli araçlarından birinin de ekonomi olduğunu kaydetti. Bu alanda eksikliklerden kaynaklanan sıkıntıların da bulunduğunu, bunları gayet iyi bildiklerini ve çözümü için de çalıştıklarını bildiren Erdoğan “Nitekim, dün gerek Cumhurbaşkanlığındaki ekonomi danışmanlarımla gerekse daha sonra da hükümetteki ekonomiden sorumlu bakan arkadaşlarımızla, başta Başbakanımız olmak üzere bir çalışma yaptık” diye konuştu.

2013’TEN BU YANA SALDIRILAR EKONOMİYLE KURGULANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 14 yılda ekonominin geçirdiği yapısal dönüşümün ortada olduğuna dikkati çekerek, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme vizyonumuzu da içeren 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için gereken yapısal reformlar zaten gündemimizde. Bununla birlikte şu gerçeğin de farkındayız, özellikle 2013 yılından beri maruz kaldığımız tüm saldırılar, ekonomi boyutuyla kurgulanmakta ve sahnelenmektedir” değerlendirmesinde bulundu. Bu durumun ekonomiyi durdurma, sanayicilere ‘yatırım yapmayın, paranızı bankada tutun’ söylemlerine kadar pek çok emaresinin bulunduğunu aktaran Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

PARAYI BANKADA TUTMANIN ANLAMI

“Paranızı bankada tutun, denmesi ne demektir biliyor musunuz? ‘Paranı o finans kuruluşlarının sahiplerine ver, onlar hiçbir yatırım yapmadan reel sektöre oradan korkunç vurgunlar vursun’ demektir. ‘Ülkenin reel sektörüne değil, paranı git bankaya yatır, bankanın patronu kimlerse onlar da vurgunu vursun.’ Bu odur. Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar, eğer bu ülkede girişimciye, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa, kim ne derse desin karşısında bizi, hükümeti bulacaktır.”

DÜRÜST, DÜŞÜK FAİZ HIZLI SIÇRAMA SAĞLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcıların kredi alarak mevcut yatırımı varsa onu genişleteceğine veya yeni yatırımlara gireceğine ve bunun da istihdama, üretime etki edeceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer bu kredi muslukları açıldığında verilen krediler böyle insanı çıldırtırcasına yüksek faizle olmaz da hakikaten dürüst bir şekilde düşük faizle olursa, yatırımcının rekabet gücünü de artıracaktır. Bu da olduğu zaman, Türkiye’nin sıçrama yapması çok daha kısa, çok daha çabuk olacaktır. Benim sözlerim birilerinin hoşuna gitmez, bundan memnun olmazlar. Hatta bazıları da ‘Siz Cumhurbaşkanı olarak bunları söylemeyin, bunları başkaları söyler...’ Olur mu canım, ben sorumluluk makamındayım. Ben söylemezsem olur mu? Bu millet bize oyunu verirken ne dedi, ‘Benim haklarımı sonuna kadar koru’ dedi. Biz de korumaya mecburuz. Acımasız parayı kullananları ben ‘ekonomik terör estiriyorlar’ diye vasıflandırıyorum. Bu budur. Bunun başka izahı yoktur.”