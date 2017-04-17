Yatırımlar hız kazanacak

HEDEF İLK 10 EKONOMİ

- İsmail Gülle (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı): “Yeni dönemde hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Ülkemiz ekonomisini dünyada ilk 10’a sokma hedefini gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışmalıyız. Cumhurbaşkanlığı sisteminin iş dünyasının bu hedefe katkısını azami seviyeye çıkaracak adımları hızlıca atacağına inanıyoruz. İş dünyası, yeni dönemin verdiği coşkuyla üretim, istihdam, yatırım ve ihracat hamlelerine daha fazla atılacaktır.”

YABANCILARIN İLGİSİ ARTACAK

- Ahmet Erdem (Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı): “Referandum sonrasında önceliğin yeniden ekonomiye verilmesi, ülkemizin kalkınması sürecinde uluslararası doğrudan yatırım akışının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. YASED olarak, Türkiye ekonomisine yönelik yatırımcı ilgisinin artması, verimliliğinin yükselmesi ve ülkemizdeki refah artışının desteklenmesi amacıyla hükümetimizle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.”

HEDEF 2023, 2053 VE SONRASINDA 2071

- Ömer Cihad Vardan (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu): “Yurt genelinde bir demokrasi şöleni olarak gerçekleşen bu halk oylaması ile milli irade tecelli etmiştir. Böylesi yüksek katılımla gerçekleşen halk oylamasında kesin olmayan neticelere göre seçmenlerimizin çoğunluğu ülkemizin ileriye dönük yönetim şeklinin ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ olması yönünde tercihini ortaya koymuştur. Bu tercihte, geçmişte ülke yönetiminde yaşanan çift başlılık dahil, hükümet kuramama, ülkeyi koalisyonlara mahkum etme, hızlı karar alamama, bürokratik işleyişteki aksamalar gibi tüm yönetimsel sorunlar etkin olmuştur. Şimdi bundan sonra düşüncemiz, ülkemizin bütün bu sorunlardan arınmış olarak Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve liderliğinde öncelikle 2023 ve akabinde 2053 ve 2071 hedeflerine yönelik altyapıyı oluşturarak ileriye emin adımlarla yürüyeceği ve ülkemizin dünya arenasında hak ettiği yeri almak üzere çalışacağı yönündedir.”

YENİ SİSTEMİN ÜLKEYE FAYDASI BÜYÜK OLACAK

- Mustafa Koca (Anadolu Arslanları İşadamları Derneği): “Zor bir dönemin sıkıntılı bir sürecinde milletin önüne gelen hükümet sistemi, değişiklik teklifi millet tarafından değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Çok daha yüksek bir destek beklentisi olduğu aşikardır. Ancak gerçekleşme daha tedbirli olmuştur. Millet yine diyalog, iletişim ve empatiyi önemsediğini ifade etmiştir. Değişimin her zaman zor olduğu bir gerçektir. Şimdide zor olmaktadır. Ancak sayısal olarak konunun teknik kısmı çözülmüştür. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Hiç şüphesiz siyasal anlamı konusunda düşünülmeye, yeni politikalar üretmeye gerek olduğunu göstermektedir. Yeni ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin detaylarını ve avantajlarını 2019 seçimine kadar millete çok iyi kavratmaya devam etmek gerekecektir. Ama yeni sistemin milletimize fayda vereceği tartışmasız bir gerçektir. Hayırlı uğurlu olsun.”

MİLLETİMİZ ‘EVET’ İLE GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI