Yatırımlar hız kazanacak
Referandum sonucunda ‘evet’ çıkması, iş dünyasında büyük sevinçle karşılandı. İş dünyası temsilcileri, yerli ve yabancı yatırımcıların rahat bir nefes aldığını belirterek “Şimdi reform zamanı. Yatırımlarda gaza basma zamanı” açıklamasında bulundular.
Tüm Türkiye’nin merakla beklediği referandum AK Parti’nin zaferiyle sonuçlandı. Sandıktan çıkan ‘evet’ sonucu en çok iş dünyasını sevindirdi. İş dünyasının önde gelen isimleri, Türkiye’de birçok yatırımın bu sonucu beklediğini belirterek, askıya alınan yatırımların hayata geçeceğini belirttiler. Referandum sonucu ile devlet mekanizmasında bürokrasinin azalacağı ve kaar alma süreçlerinin azalacağını belirten iş dünyası temsilcileri “Yapısal reformlar, 4.0 sanayi devrimine hazırlık ve dünya ile entegrasyon hızımız artacak. Ekonomi tek elde, ekonomi yönetimi direkt Cumhurbaşkanı’nın atadığı bakana bağlı olacak. Türkiye ekonomisini hızlandıracak reformların önü açılacak. Yeni sistem siyasal ve ekonomik noktada etkinlik ve hız sağlayacak” açıklamasında bulundular.
YENİ BÜYÜME HİKAYEMİZİ YAZMA ZAMANI
- Rifat Hisarcıklıoğlu (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı): “Referandum sonucunda hayata geçirilecek yeni sistemle güçlenen ve hızlanacak olan yönetim şekliyle daha hızlı kararlar almak ve icraata geçirmek mümkün olacaktır. Referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizlik geride bırakılmıştır. Özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat görebilecek. Türkiye olarak son 15 senede müthiş bir ekonomik gelişme gösterdik. Artık yarına odaklanmalı, ortak bir vizyon ve hedef etrafında toplumu birleştirip geleceğe birlikte yürümeliyiz. İçerde ve dışarda ülkemize karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıları değiştirip yatırımcıların güvenini yeniden artırmak ve ülkemizi zenginleştirme hamlesine devam etmek için reform sürecini canlandırmalı, hep birlikte çalışarak hazırlayacağımız yeni büyüme hikâyemizi tüm dünyaya gösterebilmeliyiz.”
YATIRIMCI RAHAT BİR NEFES ALDI
- İbrahim Çağlar (İstanbul Ticaret Odası Başkanı): “Bugün hem yerli hem uluslararası yatırımcı rahat nefes aldı. Yatırımcı artık politik tartışma ve yeni belirsizlik kaynağı istemiyor. Yatırımcı Türkiye’nin uzun süredir beklenen reformlara odaklanmasını istiyor. Halkın iradesine dayalı ekonominin ilk harcı, ‘evet’le başlayacak reformlar olsun. Ekonomide yeni çıpa halkımızın ‘evet’i olacak. Bu ‘evet’e üretimde, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar yakışır.”
EKONOMİ ANA GÜNDEM MADDESİ
- Erdal Bahçıvan (İstanbul Sanayi Odası Başkanı): “Türkiye referandumu büyük bir olgunluk ve demokratik toplumlara örnek teşkil edecek bir yüksek katılımla gerçekleştirmiştir. Anayasa değişikliği milletimiz tarafından kabul görmüştür. Önümüzdeki dönemin ekonominin ana gündem maddesi olduğu, seçim atmosferinin yaşanmayacağı, ülkemizi yarınlara taşıyacak yapısal reformların gerçekleştirileceği bir dönem olmasını diliyorum.”
2023’E ŞİMDİ DAHA YAKINIZ
- Mehmet Büyükekşi (Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı): Kararın tüm halkımız için hayırlara vesile olması en büyük temennimizdir. Halkımız, güven ve istikrar ortamının devamı yönünde görüş bildirmiştir. Bugün Türkiye için bir değişim günüdür. İnşallah, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemi ile birlikte karşılaştığımız bürokratik engeller azalacak, karar alma mekanizması hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve uygulamada yaşanan sorunlar azalacak. Aynı zamanda Bakanlıklarımız arasında koordinasyon artacak ve kamu verimliliği üst seviyelere yükselecek. Yine aynı şekilde, yeni sisteminin sağladığı istikrar ve güven ile yatırımlar artacak, ihracat hızlanacak.
HEDEF İLK 10 EKONOMİ
- İsmail Gülle (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı): “Yeni dönemde hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Ülkemiz ekonomisini dünyada ilk 10’a sokma hedefini gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışmalıyız. Cumhurbaşkanlığı sisteminin iş dünyasının bu hedefe katkısını azami seviyeye çıkaracak adımları hızlıca atacağına inanıyoruz. İş dünyası, yeni dönemin verdiği coşkuyla üretim, istihdam, yatırım ve ihracat hamlelerine daha fazla atılacaktır.”
YABANCILARIN İLGİSİ ARTACAK
- Ahmet Erdem (Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı): “Referandum sonrasında önceliğin yeniden ekonomiye verilmesi, ülkemizin kalkınması sürecinde uluslararası doğrudan yatırım akışının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. YASED olarak, Türkiye ekonomisine yönelik yatırımcı ilgisinin artması, verimliliğinin yükselmesi ve ülkemizdeki refah artışının desteklenmesi amacıyla hükümetimizle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.”
HEDEF 2023, 2053 VE SONRASINDA 2071
- Ömer Cihad Vardan (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu): “Yurt genelinde bir demokrasi şöleni olarak gerçekleşen bu halk oylaması ile milli irade tecelli etmiştir. Böylesi yüksek katılımla gerçekleşen halk oylamasında kesin olmayan neticelere göre seçmenlerimizin çoğunluğu ülkemizin ileriye dönük yönetim şeklinin ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ olması yönünde tercihini ortaya koymuştur. Bu tercihte, geçmişte ülke yönetiminde yaşanan çift başlılık dahil, hükümet kuramama, ülkeyi koalisyonlara mahkum etme, hızlı karar alamama, bürokratik işleyişteki aksamalar gibi tüm yönetimsel sorunlar etkin olmuştur. Şimdi bundan sonra düşüncemiz, ülkemizin bütün bu sorunlardan arınmış olarak Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve liderliğinde öncelikle 2023 ve akabinde 2053 ve 2071 hedeflerine yönelik altyapıyı oluşturarak ileriye emin adımlarla yürüyeceği ve ülkemizin dünya arenasında hak ettiği yeri almak üzere çalışacağı yönündedir.”
YENİ SİSTEMİN ÜLKEYE FAYDASI BÜYÜK OLACAK
- Mustafa Koca (Anadolu Arslanları İşadamları Derneği): “Zor bir dönemin sıkıntılı bir sürecinde milletin önüne gelen hükümet sistemi, değişiklik teklifi millet tarafından değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Çok daha yüksek bir destek beklentisi olduğu aşikardır. Ancak gerçekleşme daha tedbirli olmuştur. Millet yine diyalog, iletişim ve empatiyi önemsediğini ifade etmiştir. Değişimin her zaman zor olduğu bir gerçektir. Şimdide zor olmaktadır. Ancak sayısal olarak konunun teknik kısmı çözülmüştür. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Hiç şüphesiz siyasal anlamı konusunda düşünülmeye, yeni politikalar üretmeye gerek olduğunu göstermektedir. Yeni ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin detaylarını ve avantajlarını 2019 seçimine kadar millete çok iyi kavratmaya devam etmek gerekecektir. Ama yeni sistemin milletimize fayda vereceği tartışmasız bir gerçektir. Hayırlı uğurlu olsun.”
MİLLETİMİZ ‘EVET’ İLE GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI
- Nail Olpak (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği): “Milletimiz vatandaşlık görevini yaparak sandığa gitti ve ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandı. Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla; yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine ‘Evet’ dedi. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, İşlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz. Milletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun.”
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