Yedi tepeli İstanbul 16 tünelle bağlanacak
İstanbul trafiğini rahatlatacak Kasımpaşa-Hasköy Tüneli hizmete girdi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yedi tepeli İstanbul’u, 16 tünelle tepelerin altından birbirine bağlayacaklarını belirterek “2020’ye girerken 190 kilometre tünel ve bin kilometrelik raylı sistemle İstanbul’u dünyanın en yaygın ulaşım ağıyla donatmış olacağız” dedi.
İstanbul trafiğine önemli bir soluk kazandıracak olan Kasımpaşa-Hasköy Tüneli dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle resmen açıldı. Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 1.316 metre ve 1.234 metre olmak üzere toplam 2.550 metrelik çift tüplü tünel, 3.817 metrelik bağlantı yolu ve 140 metrelik aç-kapa tünel ile beraber toplam 6.507 metreyi buluyor. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yedi tepeli İstanbul’u, 16 tünelle tepelerin altından birbirine bağlayacaklarını söyledi.
TEPELER DELİNİYOR
Erdoğan, semti olan Kasımpaşa’nın en hassas noktası Kasımpaşa-Hasköy tünelinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, bu projenin, İstanbul trafiğini rahatlatmak için başlattıkları 16 tünel projesinin en önemli etaplarından biri olduğunu dile getirdi. Erdoğan “Yedi tepeli İstanbul’u, 16 tünelle tepelerin altından birbirine bağlıyoruz. Ferhat gibi dağları, tepeleri delerek dünyanın incisi bu güzel şehri hepimiz için daha yaşanabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz. İstanbul trafiğinde araç kullanan ve yolculuk eden herkes, tünellerin ne büyük rahatlık sağladığını gayet iyi biliyor” diye konuştu.
GÜZELLEŞTİRİYORUZ
Hizmete girenler ve inşası sürenlerin yanında yeni projelendirilen tünellerle İstanbul için toprağın altında yepyeni bir ulaşım alternatifi oluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, daha önce böyle bir şeyin olmadığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro projeleriyle olayı ele aldıklarında üstü ayrı güzel, boğazı ayrı güzel, Haliç’i ayrı güzel, Marmara ve Karadeniz’i ayrı bir güzel İstanbul’un toprağının altını da güzelleştirdiklerini belirterek “Aslında Karaköy-Beyoğlu arasındaki tünel, dünyanın ilk metro hatlarından biridir. 1875 yılında hizmete giren bu tünelin devamını getiremediğimiz için İstanbul yakın zamana kadar tarihi ve doğal güzellikleri, trafik çilesi ile meşhur bir kent olarak hafızalarda kalmıştır. Biz aradaki bu büyük boşluğu doldurmak için geceli gündüzlü çalışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.
190 KİLOMETRE TÜNEL
Şu ana kadar tünellerde 17 kilometreyi bulduklarını, metroda 160 kilometreyi geçtiklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: “Hedefimiz 2020’ye girerken tünellerde 68 kilometreye, metroda 355 kilometreye ulaşmaktır. Daha sonrası için de 120 kilometre yeni tünel, 650 kilometre de yeni raylı sistem projemiz var. Böylece 190 kilometreyi bulan tünel ve bin kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla İstanbul’u dünyanın en yaygın ulaşım ağıyla donatmış alacağız.”
80 İLDE AYNI HİZMET
Belediye Başkanı olarak seçildiği günden bu yana İstanbul’a hizmet ettiğini anlatan Erdoğan, kentin ulaşım sıkıntısını çözmek için verilen mücadeleyi diğer 80 vilayete de teşmil ettiklerini anlatarak, geçen 15 yılda ülkedeki bölünmüş yol uzunluğunu, 6 bin 100 kilometreden 19 bin 900 kilometre ilave ile 26 bin kilometreye çıkardıklarını ifade etti.
20 BİN KİLOMETRE YOL
Bu ülkede bölünmüş yolun 6 bin 100 kilometrelik bölümün 79 senede yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: “İşte buna dikkat edin; biz bu ilaveyi 15 senede yaptık. 19 bin 900 kilometreyi 15 senede yaptık. Bizim iktidarımızın gücü bu. Hepsini toplasan bizimle mukayesesi kabil değil. Otoyol uzunluğunu 945 kilometre ilave ile 2 bin 660 kilometreye ulaştırdık. Göreve geldiğimizde sadece 6 il bölünmüş yolla birbirine bağlıydı şehirlerimizin. Bugün 76 şehrimiz bölünmüş yolla birbirine bağlı, kalan 5 şehir arasındaki çalışmalar da bizden kaynaklanmayan sebeplerle gecikti. En kısa sürede onlar da bölünmüş yola kavuşacak.”
Tünelin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yaptı.
Operasyona rağmen yatırımlara devam
Türkiye’nin çok uzun bir dönem, kendi iç meseleleriyle iç çatışmalarıyla çok zaman kaybettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bu durum hem demokrasi hem de ekonomi alanında altın kıymetinde fırsatların kaçırılmasına yol açmıştır. Ülkemizin son 15 yıldaki en büyük kazanımlarından biri de hangi sorunlarla uğraşırsa uğraşsın demokrasi ve ekonomi konusundaki hedeflerinden asla vazgeçmiyor, uzaklaşmıyor oluşudur. İşte bir yandan Zeytin Dalı Operasyonu’nu yürütüyor diğer yandan pek çok uluslararası meseleyi göğüslüyor, aynı zamanda da Kasımpaşa-Hasköy Tüneli’nin açılışını yapıyoruz” dedi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Yatırımlarımız bir taraftan devam edecek, durmayacağız. Hemen İstanbul’un kuzeyinde dünyanın en büyük havalimanının inşası büyük bir hızla sürüyor. İnşallah bu yıl sonu oranın açılışını yapacağız. Dünyanın bir numarası, bilemedin 2 numara. Kanal İstanbul projesi ihalesi bu yıl içinde yapılıyor. Diğer aşamalar da inşallah süratle tamamlanıp inşaata geçilecek.”
720 milyon liraya mal oldu
Törende konuşan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan “İstanbulluların toplu taşımada hayatını kolaylaştırmak adına her projeyi takip ediyor ve bir bir hizmete sunuyoruz” dedi. Bakan Arslan, açılışı gerçekleştirilen Kasımpaşa ile Hasköy’ü birbirine bağlayan tünelin maliyetinin 610 milyon TL, Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırma ve altyapı için harcadığı paranın ise 110 milyon TL olduğunu bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da “Piyalepaşa-Dolmabahçe ve Sarıyer-Çavuşpaşa tünelleri daha öncesinden hizmete girmişti. Sarıyer-Çavuşpaşa Tüneli ile 1 saatlik mesafe yaklaşık 5 dakikaya indi. Şu anda Dolmabahçe-Levazım, Libadiye-Çamlıca ve Alibeyköy-Küçükköy tünelleri inşaatı devam ediyor. Bugün açılışını yaptığımız Hasköy-Kasımpaşa Tüneli, İstanbul trafiğini en fazla rahatlatacak noktalardan birine inşa edildi. Tünel, Haliç ve Galata bölgesi turizmine de katkı sağlayacak” dedi.
Erdoğan, törenin ardından kendi kullandığı araçla tünelden geçti. Erdoğan’ın yanında Yıldırım, arka koltukta ise Bakan Arslan oturdu.
Raylı sistemin uzunluğu 260 kilometreyi buldu
Törende Başbakan Binali Yıldırım, açılışı gerçekleştirilen tünellerin bölge trafiğinde rahatlama sağlayacağını vurgulayarak, “Bu tünellerin hizmete girmesiyle Şişhane’den gelen trafik Aynalıkavak üzerinden geçmeyecek doğrudan bu tüneller vasıtasıyla 1. Çevreyolu ve 2. Çevreyolu’na katılmış olacak. Bugün günlük 4 bin olan trafik miktarı on kat artacak. İstanbul’un bu bölgedeki trafiğine önemli rahatlama sağlayacaktır. Değerli İstanbullular bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir, eser siyasetidir” diye konuştu. İstanbul’da raylı sistem konusundaki yatırımların sürdüğünü hatırlatan Yıldırım “Bugün İstanbul’da raylı sistem uzunluğu 260 kilometreyi buldu. Bunların bir çoğu son 15 yılda yapıldı. 2023’de inşallah güzel İstanbulumuz’a bin kilometrenin üzerinde raylı sistem kazandırmış olacağız. Sadece metro, yol, tünel değil dünyanın en büyük havalimanını da İstanbul’da yapıyoruz” şeklinde konuştu. Yıldırım Kanal İstanbul çalışmalarına da bu yıl içinde başlanacağını vurguladı.
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