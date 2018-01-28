Yedi tepeli İstanbul 16 tünelle bağlanacak

İstanbul trafiğine önemli bir soluk kazandıracak olan Kasımpaşa-Hasköy Tüneli dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle resmen açıldı. Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 1.316 metre ve 1.234 metre olmak üzere toplam 2.550 metrelik çift tüplü tünel, 3.817 metrelik bağlantı yolu ve 140 metrelik aç-kapa tünel ile beraber toplam 6.507 metreyi buluyor. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yedi tepeli İstanbul’u, 16 tünelle tepelerin altından birbirine bağlayacaklarını söyledi.

TEPELER DELİNİYOR

Erdoğan, semti olan Kasımpaşa’nın en hassas noktası Kasımpaşa-Hasköy tünelinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, bu projenin, İstanbul trafiğini rahatlatmak için başlattıkları 16 tünel projesinin en önemli etaplarından biri olduğunu dile getirdi. Erdoğan “Yedi tepeli İstanbul’u, 16 tünelle tepelerin altından birbirine bağlıyoruz. Ferhat gibi dağları, tepeleri delerek dünyanın incisi bu güzel şehri hepimiz için daha yaşanabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz. İstanbul trafiğinde araç kullanan ve yolculuk eden herkes, tünellerin ne büyük rahatlık sağladığını gayet iyi biliyor” diye konuştu.

GÜZELLEŞTİRİYORUZ

Hizmete girenler ve inşası sürenlerin yanında yeni projelendirilen tünellerle İstanbul için toprağın altında yepyeni bir ulaşım alternatifi oluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, daha önce böyle bir şeyin olmadığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro projeleriyle olayı ele aldıklarında üstü ayrı güzel, boğazı ayrı güzel, Haliç’i ayrı güzel, Marmara ve Karadeniz’i ayrı bir güzel İstanbul’un toprağının altını da güzelleştirdiklerini belirterek “Aslında Karaköy-Beyoğlu arasındaki tünel, dünyanın ilk metro hatlarından biridir. 1875 yılında hizmete giren bu tünelin devamını getiremediğimiz için İstanbul yakın zamana kadar tarihi ve doğal güzellikleri, trafik çilesi ile meşhur bir kent olarak hafızalarda kalmıştır. Biz aradaki bu büyük boşluğu doldurmak için geceli gündüzlü çalışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.

190 KİLOMETRE TÜNEL

Şu ana kadar tünellerde 17 kilometreyi bulduklarını, metroda 160 kilometreyi geçtiklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: “Hedefimiz 2020’ye girerken tünellerde 68 kilometreye, metroda 355 kilometreye ulaşmaktır. Daha sonrası için de 120 kilometre yeni tünel, 650 kilometre de yeni raylı sistem projemiz var. Böylece 190 kilometreyi bulan tünel ve bin kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla İstanbul’u dünyanın en yaygın ulaşım ağıyla donatmış alacağız.”

80 İLDE AYNI HİZMET

Belediye Başkanı olarak seçildiği günden bu yana İstanbul’a hizmet ettiğini anlatan Erdoğan, kentin ulaşım sıkıntısını çözmek için verilen mücadeleyi diğer 80 vilayete de teşmil ettiklerini anlatarak, geçen 15 yılda ülkedeki bölünmüş yol uzunluğunu, 6 bin 100 kilometreden 19 bin 900 kilometre ilave ile 26 bin kilometreye çıkardıklarını ifade etti.

20 BİN KİLOMETRE YOL

Bu ülkede bölünmüş yolun 6 bin 100 kilometrelik bölümün 79 senede yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: “İşte buna dikkat edin; biz bu ilaveyi 15 senede yaptık. 19 bin 900 kilometreyi 15 senede yaptık. Bizim iktidarımızın gücü bu. Hepsini toplasan bizimle mukayesesi kabil değil. Otoyol uzunluğunu 945 kilometre ilave ile 2 bin 660 kilometreye ulaştırdık. Göreve geldiğimizde sadece 6 il bölünmüş yolla birbirine bağlıydı şehirlerimizin. Bugün 76 şehrimiz bölünmüş yolla birbirine bağlı, kalan 5 şehir arasındaki çalışmalar da bizden kaynaklanmayan sebeplerle gecikti. En kısa sürede onlar da bölünmüş yola kavuşacak.”