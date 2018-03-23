Yemek kartı sektöründe yaşanan sorunların çözümü için binlerce esnafı ilgilendiren teklif

Yemek kartı düzenlemesine ilişkin yönetmelik taslağının sektördeki esnaf ve sanatkarın görüşüne sunulduğunu belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "Yemek kartı sektöründe yaşanan sorunların çözümü için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağını TESK olarak sektörde çalışan esnaf ve sanatkarın görüşüne sunduk.

Lokantacılık sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar 81 ildeki esnaf odaları birliği aracılığıyla yemek kartı hakkındaki görüşlerini bildirecek. Yönetmelik taslağındaki her bir madde, sektörde faaliyet gösteren esnafımız tarafından değerlendirilip teklif ve önerileri Bakanlığa sunulacak" ifadelerini kullandı.

"DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI YOLLARDA İSKONTO UYGULANMAYACAK"

Yapılacak yeni düzenlemenin amacının esnaf ve sanatkarın yemek kartlarından kaynaklı temel sorunlarının çözüme kavuşması olduğunu ifade eden Palandöken, "Bu yeni düzenleme ile yemek kartı piyasasında esnafı mağdur eden ve adeta banka faizleri ile yarışan yüksek komisyon oranlarının düşürülmesi hedeflenmektedir.

Hazırlanan taslağa göre, yemek kartı firmalarının, anlaşmalı oldukları perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı, temerrüt faiz oranının yarısını geçemeyecek. Esnafımızın talebi de bu komisyonların temerrüt faizinin yarısının altında olması yönünde.

Yine yönetmelik taslağına göre, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları işverenlere doğrudan veya dolaylı yollarla iskonto uygulayamayacak. İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da menfaat talep edemeyecek" açıklamasında bulundu.