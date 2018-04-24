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Yemek kartlarında büyük gün perşembe

Yüzbinlerce işletme ile milyonlarca çalışanın kullandığı yemek kartlarından alınan komisyonun belirlenmesinde sona yaklaşıldı. Kararın bu perşembe tarafların bir araya geleceği toplantıda açıklanması bekleniyor. Komisyon ücretlerinin orta yolu bulmak adına yüzde 4.5 olacağı belirtiliyor.

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca restoran zincirleri ve komisyon elde eden şirketlerle istişare edilerek hazırlanan taslağı değerlendiren bakanlığın, bu perşembe kararını açıklaması bekleniyor. Komisyon ücretlerinin yüzde 3-4.5 aralığında olacağı konuşuluyor. Toplantıya davet edildiği öğrenilen Yemeksepeti'nin de uygulamaya dahil edileceği belirtiliyor.
 
'ORANLARIN YÜZDE 3 - 4.5 ARALIĞINA OLMASI GEREKİR'
İstanbul Ticaret Odası Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Komitesi Başkanı Fatih Güner, iskontolar kalkmadıkça komisyonların istenilen seviyeye gelmesinin mümkün olmadığını belirtti. İTO'ya bağlı 20 binin üzerinde işletmede ve ülke genelindeki sayısı yüz binleri bulan işletmede yemek kartı kullanıldığına dikkat çeken Güner, “Bu konuda kanuni düzenleme şart. Komisyon düzenlemesi kanuni faize bağlanmamalıdır. Çünkü faizler yükselirse esnafımız zarar eder, faizler düşerse yemek kartı firmaları zarar eder. Her iki taraf için de sürdürülebilir olmayan mevcut oranların yüzde 3 - 4.5 aralığına olması gerekir” dedi.
 
YÜZDE 1 KOMİSYON İLE YENİ SİSTEM KURDUK
5 yıldır üzerinde çalıştıkları federasyon adına bir yemek kartı projesini devreye aldıklarını da anlatan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sait Karabağlı, bu kartı kısa sürede piyasaya sunacaklarını bildirdi. İşletmelerden de bunun karşılığı olarak yüzde 9-12 yerine yüzde 1 komisyon alınacağını kaydeden Karabağlı, "Biz yüzde 1 ile çalışan bir sistem geliştirerek rekabeti dengeledik. Bu tamamen hizmet amaçlı. Kâr amaçlı olmayacak. Federasyonumuzun bünyesinde bir kart sistemi oluşturduk. İnternet üzerinden siparişlerdeki çalışmalarda da son aşamaya gelindi. Tüm sektör bu yapıya açık. Bizim kartlarımız hazır” dedi.
(Yenişafak)

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