Yeni anneye devletten en az 6622 TL maaş

Anneye yönelik farklı ödemeler mevcut. Bazı ödemeler gözden kaçıyor. Ya da yanlış hesap daha düşük ödemeye razı olunması anlamına geliyor. Bu nedenle çalışan ve çalışmayan tüm annelerin alabileceği hakları açıklamaya çalıştık. Bunlardan ilki çocuk parası. Tüm annelere şartsız olarak ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

İSTEDİĞİNDE BAŞVUR

Çocuk yardımı için başvurular, Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ne, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. Burada çocuğun 15 Mayıs 2015’ten sonra doğmuş olması şart. İstediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz. Para 2 ay içinde Aile Bakanlığı’ndanalınabiliyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ

Halk arasında süt parası olarak bilinen ‘emzirme ödeneği’ de yeni annelere ödenen paralar arasında. Süt parası 2017 için ‘133 lira’. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması gerekiyor. Süt parası için SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine başvurmak gerekiyor. 5 yıl içinde başvuru yapılabiliyor.

112 GÜNLÜK PARA ALINIR

SSK’lı kadınlara doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta), doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta veya 112 gün (çoğul gebelikte 18 hafta) izin veriliyor. Devlet, bu süreler için geçici iş göremezlik ödemesi yapıyor. Bu ödeme için anne adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi ödenmeli. Bu durumda örneğin asgari ücretli bir anneye en az 4425 lira ödeniyor.

YARIM GÜNE 1764 LİRA

Çalışan annenin çocuğuna daha fazla vakit ayırabilmesi için analık izni bitiminden sonra çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarım gün çalışma hakkı tanındı. Bu durumda ilk çocuktan sonra İşkur’a başvuran anneye Damga Vergisi dahil iki aylık 1764 lira ödeme yapılır. Böylece, çalışan bir anne tüm ödemeler hesaba katılınca devletten en az 6622 lira para alır.