Yeni dönemde ekonomi şahlanacak

Sadece Türkiye değil tüm dünyanın heyecanla beklediği referandum yarın yapılıyor. ‘Daha güçlü bir Türkiye’yi sağlayacak referandum ile Anayasa değişikliği sağlandıktan sonra sadece siyasi hayatta değil ekonomik hayatta da önemli atılımlar yapılacak. Türkiye’de koalisyon mantığını sona erdirecek yeni sistem ile artık bir hükümet krizi yaşanmayacak.

Beş yıl seçilmiş Cumhurbaşkanı ekibiyle birlikte verdiği sözlerle reformlarla ülkenin önünü açacak. Ekonomi yönetimi direkt Cumhurbaşkanı’nın atadığı bakana bağlı olacak. Ekonomik konular hızla sonuçlandırılacak. Hem reform görünümü, hem öngörülebilirlik açısından bakılınca yeni sistem daha güçlü büyümeyi destekleyecek. Yeni sistem hem siyasi istikrarı hem de ekonomik istikrarı ciddi anlamda güçlendirip, destekleyecek. Uzun bir dönem için siyasi öngörülebilirliğin artmasıyla, uluslararası yatırım girişlerinin hız kazanacağı yeni sistemle, ekonominin önündeki bürokratik engeller kalkacak. Referandum sonrası ekonomik beklentiler şöyle:

BÜYÜME HIZLANACAK

Geçen yıl Batılı ülkeleri kıskandıran büyümeye imza atan Türkiye ekonomisi, referandum sonrası hızlı bir çıkışa geçecek. Son dönemde ekonomide alınan tedbirler ve teşviklerin meyvesi referandum sonrası vermeye başlayacak. Belirsizliklerin ortadan kalktığı yeni dönemde ekonomide bu yıl yüzde 4-5 büyümenin yakalanması hedefleniyor.

YATIRIMLAR ARTACAK

Yeni dönemde yerli ve yabancı yatırımcıların ertelenen yatırımlarını hızla devreye alması beklenirken, uluslararası yeni yatırımlar artacak. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ni kapsayan cazibe merkezleriyl e tüm ülkede kalkınma hız kazanacak.

İHRACATTA HEDEF 155 MİLYAR DOLAR

2017 yılına hızlı başlayan ihracatın, pazarlardaki canlanma daha da hızlanması bekleniyor. Atılım yılı ilan edilen ihracatta ilk 3 ayda yüzde 10 artış sağlandı. İhracatçılar 2017 hedefi olan 153 milyar dolarlık ihracatın aşılarak 155 milyar doları hedefliyor. Rusya ile yasaklar konusunda anlaşmaya varılmasını bekleyen ihracatçılar, bu pazarda da rahatlama sağlanmasının ihracata doping etkisi yapmasını bekliyor. Önümüzdeki günlerde Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, Endonezya ve Kenya’ya da Türk Ticaret Merkezleri açılacak. İhracatçılar sağlanan yeşil pasaportla dünyanın 4 bir tarafını vize problemi yaşamadan dolaşmalarını ve ihracatlarını daha fazla artırmalarını sağlayacak.

İŞSİZLİK TEK HANE

İstihtam seferberliği ile sağlanan teşviklerle milyonlar işe kavuşacak. Mayıs ayı itibariyle 1 milyon, yıl sonu itibariyle 2 milyon ek istihdam hedefine ulaşılacak, işsizlik oranları yıl sonunda tek haneye inecek.

MEGA YATIRIMLAR

Başta Kanal İstanbul olmak üzere Türkiye’nin vizyon projeleri yeni dönemde hız kazanacak. Üçüncü havalimanı, Çanakkale Köprüsü, otoyollar hızlı bir şekilde bir bir devreye alınacak.

TL VARLIKLARI RALLİ YAPACAK

Yabancı dev yatırım bankalarının referandum sonrasına yönelik raporlarında da bahsettikleri gibi Türk varlıklarına ilgi artacak. Referandum sonucunu bekleyen büyük yatırımcıların piyasaya girmesiyle Türk Lirası’nda hızlı bir değerlenme beklenirken, faizlerde de düşüş yaşanacak. Merkezi Londra’da bulunan Oxford Economics’in Kıdemli Ekonomisti Nafez Zouk, piyasalarda referanduma ilişkin ‘evet’ beklentisinin hakim olduğunu, bu sonucun çıkması halinde Türk varlıklarının ralli yapabileceğini söyledi. İsviçre’nin uluslararası bankası UBS de referandumdan ‘evet’ çıkması durumunda TL’nin yüzde 2-3 değer kazanabileceğini açıklamıştı. Bluebay Varlık Yönetimi’nin Stratejisti Timothy Ash de “Sonuç ‘evet’ olursa TL’nin güçlendiğini görebiliriz” dedi.

İŞ DÜNYASI: İSTİKRAR HERŞEY DEMEKTİR

- Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu: “İstikrar her şey demek. Bu ne demek? İstikrarın olduğu yerde her şey olumlu olur. Ekonomik göstergeler de, döviz de, istihdam da olumlu olur. Bugün bir iş yapmaya kalktığınızda herkesin kilitlendiği nokta ‘16 Nisan bir geçsin de...’ ifadesi oldu. Bu ne demek, herkes istikrara bakıyor demek. Bu bir sistemin evet mi hayır mı şeklindeki oylaması zaten. Türkiye’de istikrar olduğunda her şey daha güzel olacak, istihdam artacak... Bakın bu yıl sanayimiz de yükseldi. İhracatımız da artıyor. Bu önemli göstergelerdir.”

- DAP İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: “Tüm hesaplarımızı ‘evet’e göre yaptık. Evet ile borsada yükseliş ivmesi hız kazanacak. Piyasalar canlanacak. Ben doların 3.5 bandına gerileyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu olumlu ekonomik göstergelerin istihdama etkisi de çok olumlu olacak. İstihdamda ciddi bir artış yaşanacak. Özellikle inşaat sektörü canlanacak ve bu hareketliliğin öncüsü olmayı sürdürecek.”