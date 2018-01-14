Yeni Gemlik için ilk temel atıldı

Son çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşınma kararı alınan Gemlik için ilk adım atılıyor. Bu kapsamda yeni Gemlik için TOKİ denize nazır tepede 224 konutun temelini attı. Projenin temel atılma törenine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gemlik ilçesindeki kentsel dönüşüme ilişkin, yerleşim yeri olan makilik alanlara sağlam ve deniz manzaralı konutlar yapılarak, isteyen vatandaşımızla maliyetine takas edileceğini söyledi. Çavuşoğlu,TOKİ tarafından Gemlik ilçesinde yapımına başlanan konutların temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 226 konut ve 12 dükkandan oluşan toplu konutların hayırlı olmasını diledi.

BİN KİŞİ YAŞAYACAK

Yapılan projenin Gemlik’i tepeden gören yeni bir cazibe merkezi olacağını belirten Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ise “Bursa Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ve Gemlik Belediyesi’nin işbirliği ile bu hamleyi burada gerçekleştiriyoruz. Her konutta 5 kişinin yaşayacağını düşünürsek bin vatandaşımızı buradaki güvenli konutlara yerleştirmiş olacağız. Yaklaşık 20 gün önce KHK ile dönüşüm için start verilmişti” dedi.