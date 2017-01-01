Yeni yılda mega projeler tam gaz

15 Temmuz darbe girişimi, küresel kriz ve jeopolitik gelişmelere rağmen 2016 yılında büyümesini sürdüren Türkiye ekonomisi için 2017 atılım dönemi olarak belirlendi. 250 milyar liralık esnaf desteği ve ekonomiyi canlandırıcı politikalarla birlikte büyümenin motoru mega projeler olacak. İstanbul Finans Merkezi (İFM), Kanal İstanbul, 3. Havalimanı, Akkuyu Nükleer Santrali, Türk Akımı, ve TANAP yeni yılda öne çıkan projeler olacak. Bu projelerde 2017 yılında önemli ilerlemeler sağlanması hedefleniyor. Bazıları ise tamamlanacak. Modern İpekyolu Projesi’nin önemli kilometre taşlarından biri olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin de 2017 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Yine önümüzdeki yıl içerisinde 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temelinin atılması hedefleniyor. Mega projelerin yanı sıra yeni yılda çok sayıda Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, karayolu, havalimanı ve tünel projesi de hayata geçirilecek. Toplu Konut İdaresi ise (TOKİ) yeni yılda 65 bin konutun yapımını tamamlayarak vatandaşa teslim edecek. Türkiye’de 2016 yılında tüm olumsuz gelişmelere rağmen çok sayıda vizyon proje hayata geçirildi. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Ilgaz Tüneli gibi mega projeler tamamlandı.

706 KİLOMETRE OTOYOL

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı yapılan Ilgaz Tüneli›nin ardından yeni yılda karayollarına önemli miktarda yatırım yapılması planlanıyor. Karayollarında mevcut olan bölünmüş ve otoyol çalışmalarına devam edilecek.‘Ankara-Niğde Otoyolu’, ‘Aydın-Denizli Otoyolu’, ‘Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’ ve ‘Kırıkkale Çevre Yolu’ ile ‘Mersin-Erdemli-Taşucu Otoyolu’ başta olmak üzere yılbaşından itibaren 706 kilometrelik otoyol projesinin ihalesi gerçekleştirilecek.

41 TÜNEL YOLDA

Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı›nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 2017 yılı sonuna kadar 68 km uzunluğunda 41 tünelin tamamlanması hedefleniyor. Ovit Tüneli (Rize-Erzurum), Cankurtaran Tüneli (Hopa-Borçka), Cudi Tünelleri (Cizre-Şırnak), Geminbeli Tüneli (Suşehri-Sivas), Güzeldere Tüneli (Van-Hakkari) ve Demirkapı Tüneli’nin (Antalya-İbradı) sene sonuna kadar açılışının yapılması planlanıyor.

MİLLİ YÜK VAGONU

Son 14 yıllık dönemde kara ve demiryollarına önemli miktarda yatırım yapılırken, 2017 yılında da yeni güzergahlar artarak devam edecek. YHT hatlarının sayısı artarken, yeni yıldaki mevcut yatırımların yanı sıra ‘Yeni Nesil Milli Yük Vagonu’nun hizmete girmesi planlanıyor. Ayrıca yeni yılda özel sektör işletmecileri de demiryollarında hizmet sunmaya başlayacak.

KANAL İSTANBUL’A 100 BİN KONUT

İmar çalışmalarında son aşamaya gelinen ve finansman modeli çalışılan Kanal İstanbul›a yönelik yapılan planlamalar netleşti. Edinilen bilgilere göre 43 kilometre uzunluktaki projede İstanbul Boğazı›nda olduğu gibi gemilerin rahat giriş çıkış yapabilmesi için ‹haliç› de yapılacak. Büyük park alanlarının olacağı ‹haliç› için Sazlıdere Barajı’nın çıkıntı yaptığı yer planlanıyor. Onun etrafında ise turizm tesisleri yer alacak. Kanal İstanbul’un her iki yakasına toplamda 100 bin konut yapılacak. Bu da toplamda 500 bin kişinin yaşayacağı bir şehir olacak. Şehirlerin yanı sıra alışveriş merkezleri (AVM), olimpiyat ve spor alanları da bulunacak. Kongre, festival, fuar, otel, spor tesislerinin de Kanal İstanbul ile birlikte faaliyete geçirilmesi planlanıyor.