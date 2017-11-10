Yerli kömür üretiminde devrim

Son 15 yılda enerji alanında büyük devrim gerçekleştiren Türkiye, kömür üretiminde de atağa kalktı. Türkiye'nin kömür üretiminin artış eğiliminde olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Son 2 yılda 60 milyonları, geçtiğimiz yıl 70 milyonları bulduk. Bu yıl 80 milyon ton yıllık yerli üretimi Türkiye'de geçeceğiz. Hedef 2018 sonuna doğru 100 milyonları yakalamak ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek yerli kömür üretimine ulaşmak" diye konuştu. Enerji alanında çok önemli değişiklikleri hayata geçirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, "Son 10 yıl ortalama, enerji ve maden ithalatında 55 milyar doları harcadık. Bunların 44 milyar doları enerji alanında, 10 küsur milyar maden alanında. 2016 sonu cari açığımızın neredeyse 1.5 katından daha fazla bir rakamı bu alana harcayan bir ülke olarak çok daha büyük bir seferberlikle bu süreci dönüştürmemiz gerektiğine inandık" diye konuştu.

HEDEF 100 MİLYON TON ÜRETİM

Bu yıl 80 milyon tonluk yıllık yerli kömür üretiminin Türkiye'de gerçekleşeceğini belirten Albayrak, "Hedefimiz 2018 yılı sonuna doğru 100 milyon ton yerli kömür üretimine ulaşmak" dedi. Albayrak, yerli kaynakları önceleme adına atmayı planladıkları adımlara değinerek, şöyle devam etti: "Bugün yaklaşık 18 milyar ton Türkiye'nin kömür rezervi varken yılda 40 milyon tona yakın kömür ithal ediyorsa burada bir problem var. Eren Grubu'nun Hattat Grubu ile bir araya gelerek, yerli kömür konusundaki amaca hizmet edecek en önemli sacayaklarından birini ortaya koyması çok önemli. 7 milyon ton ithalat yerine yerli üretim demek, 7 bin kişiye istihdam, bugünkü kömür fiyatlarıyla 700 milyon dolarlık ithalatın yerli kaynaklarla sağlanması, cari açığa 700 milyon dolarlık katkı demek. Türkiye'nin yıllık 280-290 milyar kilovatsaat elektrik tükettiğini göz önünde bulundurursak, totalde yüzde 15 net yerlilik katkısına da çok büyük hizmet etmiş olacak."