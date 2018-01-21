Yerli otoda ‘koordinatör’ devlet olacak

‘Türkiye’nin Otomobili Projesi’ kapsamındaki çalışma, yatırım, ihale ve imtiyazlar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşü gerekecek. Türkiye’nin Otomobili Projesi kapsamındaki çalışmaların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda yürütülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, proje kapsamında otomobilin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması, şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi, bu istasyonlar vasıtasıyla elektrik enerjisi tedariki ve bu istasyonların satış, kiralama ve benzeri yollarla devredilmesi ve bunlara ilişkin altyapı hazırlıklarına yönelik belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşü olmadan düzenleyici ve bağlayıcı karar alınamayacak, ihale yapılamayacak, lisans ve imtiyaz sağlanamayacak. Bu karar kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilecek.

2019’DA İLK PROTOTİP HAZIR

Türkiye’nin Otomobili Projesi’ni gerçekleştirecek konsorsiyum, Cumhurbaşkanı’nın katıldığı zirvede açıklanmıştı. Erdoğan, yerli otomobili BMC, Anadolu Isuzu, Vestel, Karsan ve Turkcell’den oluşan babayiğit ekibinin hayata geçireceğini söylemişti. Ardından Sanayi Bakanlığı yerli otomobilin elektrikli olacağını kamuoyuna duyurmuştu. Dev proje için ilk adım olarak sözcü belirlenme sürecine girildi. 5 babayiğidin aralarında bir sözcü belirleyeceği duyuruldu. Konsorsiyum ayrıca İstanbul’da bire de ofis tuttu. Yerli otomobil projesinin açıklanması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bir çok sivil toplum kuruluşu, şimdiden sipariş vermeye başladı. Konuyla ilgili çalışmalar hız kazandı. 2019 yılında prototipi üretilecek olan yerli otomobilin 2020 yılında ise seri üretimi yapılarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu arada geleceğin teknolojisi üzerine çalışan Amerikalı mühendis ve yatırımcı Elon Musk da yerli otomobil projesi için Türkiye’ye gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Musk’ın yerli otomobil projesinde fikirlerini ortaya koyacağı konuşulmuştu.