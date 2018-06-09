Yerli otomobil için 3.2 milyar Euro yatırım

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilde tasarım sürecinin başladığını, teknik ve mali analiz çalışması yaptıklarını, bu çalışmanın tamamlandığını söyledi. Bir TV programına katılan Özlü “Projenin temel parametreleri ortaya çıktı. 3.2 milyar Euro’luk bir yatırım yapacağız” dedi. Bakan Özlü, “200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir bir tesis olacak. 5 model araç olacak. Araç başından beri düşündüğümüz elektrikli araç olacak. Uzun vadede 50 milyar avroluk gayri safi milli hasılaya katkı sağlayacak bir proje. Bu projede doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlayacağız. Teknolojinin son ürünü bir proje olacak. Akıllı sürüş sistemleri olacak. Batarya, elektrikli bir proje olacak” diye konuştu.

YÜZDE 5 UCUZ OLACAK

Özlü, otomobilin orta, üst sınıfa hitap edeceğini belirterek, “Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olacak. Emsallerinden daha kaliteli bir araç yapmayı hedefliyoruz. Öncelikle maliyetleri aşağıya çekmeyi isteriz, yani düşük maliyetli üretim yapmak isteriz. Böyle olsun ki rekabet gücümüz yüksek olsun. Bu vergisel konular, aracın piyasaya çıkma zamanı geldiğinde Maliye Bakanlığı’mızla oturup konuşacağımız konulardır. Bizim aracımız emsallerinden B ve C segmentindeki araçlardan en az yüzde 5 ucuz ve kaliteli olacak” değerlendirmesinde bulundu.

YERİ BELLİ DEĞİL

Fabrika kurulumu için 22 ilden talebin geldiğini belirten Özlü, ortak girişim grubu olan girişimciler ve CEO’nun bu konuyu mali etkinlik yönüyle değerlendireceğini ve kendilerine alternatif sunacaklarını söyledi. Bakan Özlü, müştereken buna karar vereceklerini kaydederek, “Bu devletin tek başına vereceği bir karar değil. Fizibilitesini yapacağız ve bunun sonuçlarına göre karar vereceğiz. Şu an yeri belli değil. Amacımız 2019’da yerli otomobilin prototipini ortaya çıkartmak. 2021’de de satışa sunmak istiyoruz. Yerli ve milli otomobil 2021’de yollarda olacak, ilk müşterisi de Sayın Cumhurbaşkanımız olacak” ifadelerini kullandı.

KAPORTA İŞİ DEĞİL

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yerli otomobile ilişkin açıklamalarını değerlendiren Özlü, “Biz akıllı sürüş sistemleri ve elektrikli bir otomobil yapıyoruz, yapmak için gayret sarf ediyoruz. Bu, 30 yıl öncesinin teknolojisi değil, 30 yıl sonrasının teknolojisidir. Yerli marka otomobil, Türkiye’nin teknoloji dönüşüm projesidir. Dolayısıyla Muharrem bey, hem dersine çalışmıyor hem de sormuyor. Bize ‘Nasıl bir şey yapıyorsunuz?’ diye sorsa ya da bize güvenmiyorsa 5 ana yüklenici adayı var, onlardan herhangi birine sorsa bunun bir kaporta işi olmadığını, bunun yüzde 70’lere varan oranlarda bir elektronik donanım ve yazılım ürünü olduğunu bilir. Muharrem bey karnından konuşuyor, kusura bakmasın. Okumuyor, sormuyor, incelemiyor” dedi.