Yerli simülatör sürprizi

Türk Hava Yolları (THY), yapımı tamamlanan yeni Uçuş Eğitim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta bir de sürpriz yaşandı. HAVELSAN ile yapılan işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye’nin ilk milli sivil uçuş simülatörü de hizmete girdi. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, HAVELSAN ile anlaşma kapsamında yapımı tamamlanan ilk Türk sivil uçuş simülatörü projesinin henüz bitmediğini belirterek, “Biten prototiptir. Asıl olan bunları artık bizim peynir, ekmek gibi yapar hale getirip, sanayileşmiş banda koyup artık komodite haline dönüştürmek, bir ticari mal haline dönüştürmektir. Yani seri üretime geçmektir” dedi.

HEDEFİMİZ YÜKSEKLER

Aycı, milli, yerli ve değerli eserleri üretirken işi zamanında başarmanın, belirlenen maliyet ve kalitede yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Sadece uçakları çok yeni bir şirket olarak anılmak istemeyiz. Uçuş emniyeti konusunda, uçucu ekibin kalitesi konusunda gerek kokpitin, gerekse de kabinin kalitesi konusunda dünyaya bakıldığında en önde gelen şirketler arasında yer almak gibi bir hedefe sahibiz. Her geçen gün, çıtamızı daha da yükseltiyoruz” dedi. HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan vekili Taner Düvenci de yerli simülatör projesinde kendilerine duyulan güvenin yerli kaynak ve iş gücünün doğru kullanılması ve milli teknoloji alanında yapılması gerekenler konusunda kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini söyledi. Düvenci,sivil havacılık alanında kabin içi eğlence sistemlerinin kullanılacağını ifade ederek, “THY Teknik ile beraber geliştirdiğimiz, ilk yerli sistem olma özelliği taşıyan kabin içi eğlence sistemlerimiz, THY uçaklarına kurularak dünya semalarındaki yerini alacaktır” dedi.

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