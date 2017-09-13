Yerli simülatör sürprizi
THY’nin Uçuş Eğitim Merkezi’nin açılışı sırasında THY ve HAVELSAN işbirliği ile üretilen Türkiye’nin ilk yerli simülatörü de test edildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker aycı, simülatörünün prototip olduğunu ve seri üretime geçileceğini söyledi.
Türk Hava Yolları (THY), yapımı tamamlanan yeni Uçuş Eğitim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta bir de sürpriz yaşandı. HAVELSAN ile yapılan işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye’nin ilk milli sivil uçuş simülatörü de hizmete girdi. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, HAVELSAN ile anlaşma kapsamında yapımı tamamlanan ilk Türk sivil uçuş simülatörü projesinin henüz bitmediğini belirterek, “Biten prototiptir. Asıl olan bunları artık bizim peynir, ekmek gibi yapar hale getirip, sanayileşmiş banda koyup artık komodite haline dönüştürmek, bir ticari mal haline dönüştürmektir. Yani seri üretime geçmektir” dedi.
HEDEFİMİZ YÜKSEKLER
Aycı, milli, yerli ve değerli eserleri üretirken işi zamanında başarmanın, belirlenen maliyet ve kalitede yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Sadece uçakları çok yeni bir şirket olarak anılmak istemeyiz. Uçuş emniyeti konusunda, uçucu ekibin kalitesi konusunda gerek kokpitin, gerekse de kabinin kalitesi konusunda dünyaya bakıldığında en önde gelen şirketler arasında yer almak gibi bir hedefe sahibiz. Her geçen gün, çıtamızı daha da yükseltiyoruz” dedi. HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan vekili Taner Düvenci de yerli simülatör projesinde kendilerine duyulan güvenin yerli kaynak ve iş gücünün doğru kullanılması ve milli teknoloji alanında yapılması gerekenler konusunda kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini söyledi. Düvenci,sivil havacılık alanında kabin içi eğlence sistemlerinin kullanılacağını ifade ederek, “THY Teknik ile beraber geliştirdiğimiz, ilk yerli sistem olma özelliği taşıyan kabin içi eğlence sistemlerimiz, THY uçaklarına kurularak dünya semalarındaki yerini alacaktır” dedi.
SIDNEY VE MEXICO CITY SEFERLERi BAŞLIYOR
Açılışın ardından basın mensuplarının yeni uçak alımlarıyla ilgili sorularını cevaplayan Aycı, iş modellerine yatkın, menzil ve kapasite, daha efektif işletme maliyetleri açısından yeni jenerasyon uçaklar olması nedeniyle «Boeing 787-900” ve “Airbus A 350” modelleriyle ilgilendiklerini söyledi. Aycı, Avustralya’nın Sidney kentine önümüzdeki yıl uçacaklarını, direkt ya da aktarmalı olması konusunda henüz karar vermediklerini belirterek, “Çalışmalarımızı tamamladığımız zaman uçak tipini ve gidiş şeklini seçmek konusunda en uygun kararı vermek istiyoruz. Sidney bizim ufkumuz, Sidney bizim vizyonumuzda var. Bizim için önemli. Mexico City’i de zaten biliyorsunuz. Bunlar üzerine çalışıyoruz” diye konuştu. Bir basın mensubunun ABD’de etkili olan Irma Kasırgası’nın THY’ye maliyetiyle ilgili sorusunu üzerine Aycı, henüz bu konuda bir maliyetin çıkmadığını söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.