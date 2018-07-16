Yerli üretimle dünya yollarında hızla büyüyor
Petlas, Kırşehir fabrikasında 2.500 yerli lastik ürünüyle 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Şirket yerli üretimin gücüyle 3 bin 750 kişiye istihdam sağlıyor. Petlas’ın hedefi 2026 yılında istihdamını 10 bine çıkarmak.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye’nin yüzde yüz yerli lastik markası Petlas, büyümesini hızla sürdürüyor. 2005 yılında Abdulkadir Özcan A.Ş tarafından satın alındıktan sonra büyük miktarda yatırım yapılan şirket, o günden bugüne 5 kat büyüme gösterdi. Kırşehir’deki fabrikasında üretim yapan Petlas, 3 bin 750 kişiye de istihdam sağlıyor. Peru’dan, Norveç’e, Mısır’dan, Amerika’ya kadar 100 ülkeye ihracat gerçekleştiren Petlas, ticaret yaptığı birçok ülkede de ciddi Pazar paylarını yakalamış durumda. Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem ile şirketin dünü bugünü ve gelecek hedeflerini konuştuk.
Petlas’ın kuruluş hikayesini anlatır mısınız?
Dönemin zorlukları ve ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunlar doğrultusunda, Türkiye’nin lastik konusunda dışa bağımlığını kırmak hedefiyle, kamu yatırımı olarak 1976 yılında kurulan Petlas, o dönemde yaşanan çeşitli olumsuzluklar nedeniyle, 1997 özelleştirme kararına konu oldu. Özelleştirme sonrası yatırım gerek duyulan düzeyin gerisinde kalmış; 2005 yılında ise Petlas Abdulkadir Özcan A.Ş (AKO) tarafından satın alındı. Bugüne kadar 3 milyar TL düzeyinde yatırım gerçekleştirildi. Markamız bugün ülkemizin İSO 500 2018 verilerine göre en büyük 100 sanayi kuruluşu ve Brand Finance verilerine göre de en değerli yüz markası arasında. Petlas, İSO 500’ün ihracat sıralamasında ise 64. sırada yer alıyor.
Üretim nerede? Büyüklüğü ve üretim kapasitesi nedir? Kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz?
Kırşehir’de, 367 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu Petlas fabrikası, hali hazırda aylık 18 bin, yıllık 216 bin ton üretim gerçekleştiriyor. Üretim hatlarından yönetim ofislerine, işlerini büyük bir uzmanlıkla yerine getiren, ülke ekonomisine ve toplumun yaşam kalitesine katkı sağlama azmimizi paylaşan 3 bin 750 çalışma arkadaşımız, Petlas’ın gücünün asıl kaynağını ve şirketimizin en önemli kıymetini oluşturuyor. Bunun yanı sıra, markamızı en az bizler kadar sahiplenen ve en iyi şekilde temsil eden 850 bayimiz, markamızın elçileri olarak yurdun dört bir yanında Petlas bayrağını dalgalandırıyorlar. 2023 yılı itibarıyla, yıllık üretim kapasitemizi 300 bin tona, 2026 itibarıyla 440 bin tona, doğrudan istihdamı da 10 bin kişiye çıkarmış olmayı hedefliyoruz.
İhracat rakamlarınız ve ihracat yaptığınız ülkelerden bahseder misiniz, yeni açılımlarınız söz konusu mu?
Petlas’ın ihracatı, 2005 yılında gerçekleşen satın alma sonrasında, 24 milyon dolar düzeyinden, yaklaşık 5 katlık bir artışla, 2017 yılında 168 milyon dolar mertebesine ulaştı. Sürekli artış trendinde olan ihracat gelirimizin 2018 yılında 230 milyon dolar seviyesine yükselmesini öngörüyoruz. Türkiye’nin küresel markası olarak, Peru, Norveç, Mısır, Amerika, Uzak Doğu ülkeleri dahil olmak üzere, dünya çapında 100’e yakın ülkeyi, farklı tüketici tercihlerini, yol koşullarını, pazar ve rekabet dinamiklerini barındıran çok geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştiriyoruz. Her bir ihracat pazarımızda, insan hayatı ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren ürünlerle, ülkemizin sanayi ve kalite elçisi olmanın bilinciyle hareket ediyoruz.
ÇELiK LASTiK ÜRETiYORUZ
Ar-Ge tarafında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Petlas fabrikamız bünyesinde, 2010 yılında hayata geçirdiğimiz, tam donanımlı Ar-Ge laboratuvarımızın analiz kabiliyetlerinin yanı sıra, lastik test laboratuvarımız, iç mekan (indoor) ve dış mekan (outdoor) test imkanlarımızla, üst düzey Ar-Ge yeteneğine sahibiz. Türkiye’de ilk Traktör Radyal Lastiği, ilk Run-Flat Lastiği, İlk Tam Çelik İş Makinası Lastiği, Askeri Araç Lastikleri, Tam Çelik Otobüs/Kamyon Lastiklerini yetişmiş insan gücümüz Ar-Ge yeteneklerimiz sayesinde üretip, tüketiciye sunuyoruz.
2.500 ÇEŞiDiMiZ VAR
Petlas, binek araçlardan kamyon ve otobüslere, traktörlerden askeri birlik ve güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara, iş makinelerinden savaş jetlerine, 80 farklı desen ve 2500 farklı ebatta ürettiği üstün nitelikli lastiklerle, ülkemizde ve ihracat pazarlarında güçlü konumunu her gün daha da geliştiriyor.
İSTiHDAMIN LOKOMOTiFiYiZ
Türkiye’ye katkılarınızdan bahseder misiniz?
Milli olmasından gurur duyulan bir marka konumunda olan Petlas, traktörlerden iş makinalarına, kamyon ve otobüslerden binek araçlarına, ülkemizin hak ettiği ve ihtiyaç duyduğu, Türkiye’de daha önce üretimi olmayan kaliteli, güvenli ve performanslı yeni nesil lastikleri, kendi teknolojileri, yerli Ar-Ge gücü ile ve finansman risklerini göze alan yerli sermaye ile gerçekleştirmektedir. TSK ile de önemli iş birliklerimiz var. Öte yandan Petlas’ın 2005 yılı öncesi 630 kişi düzeyine kadar düşen ve giderek eksilme eğilimi gösteren istihdamı, bugün sektörün en yükseği olan 3750 kişi düzeyindedir. Türkiye’de ihracatı en fazla artan il olma özelliği taşıyan Kırşehir’in en büyük istihdam sağlayıcısı ve kent ekonomisinin lokomotifiyiz.
BÜYÜK PAZAR ORTA DOĞU
En güçlü olduğunuz pazar neresi? Yeni ülkelere girme planı var mı?
İhracat coğrafyamız içerisinde yer alan Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında, iş ve tarım makineleri segmentinde tartışmasız pazar lideriyiz. Yüksek ürün kalitemizle bölge genelinde, beslenme ve kalkınma açısından kritik değer arz eden iş ve tarım makinaları segmentinde, yüzde 50’yi aşan bir paya sahip bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu pazar payını yüzde 60’lar seviyesine çıkarıp, ülkemiz ekonomisine ve bölge kalkınmasına daha fazla fayda sağlamayı hedefliyoruz. Orta Doğu pazarında binek otomobiller segmentindeki payımız ise, yüzde 3-10 seviyesinde seyrediyor. Bu bölgedeki pazar payını yüzde 15 düzeyine çıkarma hedefimiz var. Öte yandan Petlas olarak rallilere de destek sağlıyoruz ve onlara da katılıyoruz.
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