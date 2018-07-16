Yerli üretimle dünya yollarında hızla büyüyor

Türkiye’nin yüzde yüz yerli lastik markası Petlas, büyümesini hızla sürdürüyor. 2005 yılında Abdulkadir Özcan A.Ş tarafından satın alındıktan sonra büyük miktarda yatırım yapılan şirket, o günden bugüne 5 kat büyüme gösterdi. Kırşehir’deki fabrikasında üretim yapan Petlas, 3 bin 750 kişiye de istihdam sağlıyor. Peru’dan, Norveç’e, Mısır’dan, Amerika’ya kadar 100 ülkeye ihracat gerçekleştiren Petlas, ticaret yaptığı birçok ülkede de ciddi Pazar paylarını yakalamış durumda. Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem ile şirketin dünü bugünü ve gelecek hedeflerini konuştuk.

Petlas’ın kuruluş hikayesini anlatır mısınız?

Dönemin zorlukları ve ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunlar doğrultusunda, Türkiye’nin lastik konusunda dışa bağımlığını kırmak hedefiyle, kamu yatırımı olarak 1976 yılında kurulan Petlas, o dönemde yaşanan çeşitli olumsuzluklar nedeniyle, 1997 özelleştirme kararına konu oldu. Özelleştirme sonrası yatırım gerek duyulan düzeyin gerisinde kalmış; 2005 yılında ise Petlas Abdulkadir Özcan A.Ş (AKO) tarafından satın alındı. Bugüne kadar 3 milyar TL düzeyinde yatırım gerçekleştirildi. Markamız bugün ülkemizin İSO 500 2018 verilerine göre en büyük 100 sanayi kuruluşu ve Brand Finance verilerine göre de en değerli yüz markası arasında. Petlas, İSO 500’ün ihracat sıralamasında ise 64. sırada yer alıyor.

Üretim nerede? Büyüklüğü ve üretim kapasitesi nedir? Kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz?

Kırşehir’de, 367 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu Petlas fabrikası, hali hazırda aylık 18 bin, yıllık 216 bin ton üretim gerçekleştiriyor. Üretim hatlarından yönetim ofislerine, işlerini büyük bir uzmanlıkla yerine getiren, ülke ekonomisine ve toplumun yaşam kalitesine katkı sağlama azmimizi paylaşan 3 bin 750 çalışma arkadaşımız, Petlas’ın gücünün asıl kaynağını ve şirketimizin en önemli kıymetini oluşturuyor. Bunun yanı sıra, markamızı en az bizler kadar sahiplenen ve en iyi şekilde temsil eden 850 bayimiz, markamızın elçileri olarak yurdun dört bir yanında Petlas bayrağını dalgalandırıyorlar. 2023 yılı itibarıyla, yıllık üretim kapasitemizi 300 bin tona, 2026 itibarıyla 440 bin tona, doğrudan istihdamı da 10 bin kişiye çıkarmış olmayı hedefliyoruz.

İhracat rakamlarınız ve ihracat yaptığınız ülkelerden bahseder misiniz, yeni açılımlarınız söz konusu mu?

Petlas’ın ihracatı, 2005 yılında gerçekleşen satın alma sonrasında, 24 milyon dolar düzeyinden, yaklaşık 5 katlık bir artışla, 2017 yılında 168 milyon dolar mertebesine ulaştı. Sürekli artış trendinde olan ihracat gelirimizin 2018 yılında 230 milyon dolar seviyesine yükselmesini öngörüyoruz. Türkiye’nin küresel markası olarak, Peru, Norveç, Mısır, Amerika, Uzak Doğu ülkeleri dahil olmak üzere, dünya çapında 100’e yakın ülkeyi, farklı tüketici tercihlerini, yol koşullarını, pazar ve rekabet dinamiklerini barındıran çok geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştiriyoruz. Her bir ihracat pazarımızda, insan hayatı ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren ürünlerle, ülkemizin sanayi ve kalite elçisi olmanın bilinciyle hareket ediyoruz.

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