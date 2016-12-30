Başbakan Yıldırım'dan emekliye promosyon müjdesi

Milyonlarca emeklinin beklediği banka promosyonu çalışmaları tamamlandı. Emekliye verilecek promosyon ile ilgili olarak Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, son kararı bugün veya yarın Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklayabileceğini söyledi.

MAAŞA GÖRE PROMOSYON!

Merakla beklenen promosyon için artık son haftaya girildi. 11.6 milyon emekliye banka promosyonu ödenmesiyle ilgili çalışma Başbakan Binali Yıldırım'a sunuldu. Uzun süredir devam eden çalışma çerçevesinde SGK ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri bankalarla çok sayıda toplantı yaptı. Bu toplantılarda bankalarla promosyon pazarlığı yapıldı. Çalışma Bakanlığı yaptığı toplantılarda promosyon ödenmesini kesinleştirirken tartışmalar daha çok miktar üzerinde yoğunlaştı. Bankalar emeklilerin beklentilerini karşılayamayınca yeni rakamlar ortaya çıktı. Tamamlanan dosyaya göre, maaşa göre promosyon verilmesi görüşü ağırlık kazanırken, tutarların da artması bekleniyor. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2 bin liranın altı için 300-350 liralık bir rakamın ortaya çıktığını, bu rakamların Başbakan Binali Yıldırım tarafından artırılacağını söyledi.

Daha önce yapılan çalışmalarda maaşa göre promosyonda üç ayrı dilim ortaya çıkartılmıştı. Bu dilimler de bin liranın altında maaş alanlar, bin-2 bin lira arasında maaş alanlar ile 2 bin lira ve üstünde maaş alanlar şeklinde oluşuyor. Burada promosyon rakamları da 300 ile 450 lira arasında değişiyor. Bu rakamların Başbakan Yıldırım'ın devreye girmesiyle bankalar tarafından artırılması da bekleniyor. Ödemelerin nasıl olacağı ise rakamlar belli olduktan sonra açıklanacak. Dosyayı inceleyen Başbakan Binali Yıldırım'ın bu hafta banka yetkilileriyle görüşmesi de bekleniyor. Buradan çıkacak sonuca göre emeklilerin alacağı rakamlar açıklanmış olacak. Ödemelerin de yıl bitmeden başlaması planlanıyor. Bakan Müezzinoğlu bu konuda, "Sayın Başbakanımız gerekli talimatı verdi. İnşallah yıl sonu olmadan son noktayı koyacaktır" demişti.

Promosyon ödemeleri, protokol imzalanmasının ardından yapılacak. 3 yıllık ödeme yapılacak. Emekli bu dönemde aynı bankadan maaşını alacak. Banka da emekliye ödemeyi yapacak.. Promosyonların peşin ve bir defada emeklilerin hesabına yatırılması bekleniyor. Şu anda 12 milyon emekli için yıllık 150 milyar liraya yakın para bankalar vasıtasıyla ödeniyor. Bankalar bu paraları kullanarak belli bir gelire sahip oluyor. Ayrıca emeklilerin kullandığı ürünlerden de faiz ve hizmet gelirleri elde ediyor. Emekliler bankaların kazandıkları bu paraların bir kısmının kendilerine ödenmesini bekliyor..

PROMOSYONDA KARAR HAFTASI

11.6 milyon emekliye promosyonda sonuç bu hafta belli olacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın promosyon müjdesini bu hafta içinde vermesi bekleniyor. Bankaların 3 yıllık promosyon teklifinin maaşı bin liraya kadar olanlar için '330 lira', maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlar için '400 lira', maaşı 2 bin liranın üstünde olanlar için '450 lira' şeklinde olduğu belirtiliyordu. Bu rakamların artması bekleniyor. Promosyonun devreye girmesiyle birlikte, Ocak'ta zam alacak olan emekliler ek gelire de kavuşmuş olacak..

PROMOSYONDA GERİ SAYIM

1) Emeklilerin uzun süredir beklediği promosyon için artık sayılı gün kaldı. Bu hafta 11.6 milyon emekliye promosyon için bankalarla görüşme yapılacak. Promosyonun bu toplantıda karara bağlanması bekleniyor. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu bankalarla protokol imzalayacak ve emekliler için promosyon dönemi başlayacak. Promosyon 3'er yıllık periyodlarla ödenecek. Banka, önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşını kendisinden alacağını taahhüt eden emekliye 3 yıllık promosyonu toplu olarak ödeyecek. Promosyon tutarı maaşa göre değişecek. Bankaların son teklifinin de 'maaşı bin liraya kadar olan emekliler için 330 lira, maaşı bin-2 bin lira arasında olan emekliler için 400 lira, aylık maaşı 2 bin liranın üstünde bulunanlar için 450 lira' şeklinde olduğu ifade ediliyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın devreye girmesiyle bu rakamların artması bekleniyor..

PROMOSYON TAMAM

2 milyon emeklinin merakla beklediği promosyon Aralık ayı içerisinde çözüme kavuşturulacak. İlk ödemelerde Ocak ayı ile birlikte yapılacak. Emeklilere maaş aldıkları bankalar ödeme yapacak. Promosyonla ilgili açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım yapacak..

PROMOSYONDA MAAŞ PAZARLIĞI

Memurlar gibi banka promosyonu almak isteyen emekliler için karar yakın. Başbakan Binali Yıldırım, yılbaşına kadar promosyon konusunu çözüme kavuşturacak. Kısa süre içinde Türkiye Bankalar Birliği ile görüşecek olan Başbakan Yıldırım, promosyon teklifinin artırılmasını isteyecek. Ağırlıklı olarak promosyonun maaşa göre belirlenmesi üzerinde duruluyor. Tutar değişecek Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, promosyonda 3 yıllık dönem için, maaşı bin liranın altında olanlara 120 lira, bin-2 bin lira arasında olanlara 250 lira, 2 bin liranın üstünde olanlara ise 450 lira rakamının ortaya çıktığını açıklamıştı. Ancak daha sonra bu tutarlarda artış olduğu kamuoyuna yansıdı. Bankaların promosyon için son teklifinin; maaşı bin liraya kadar olan emekliler için 330 lira, maaşı bin-2 bin lira arasında olan emekliler için 400 lira, aylık maaşı 2 bin liranın üstünde bulunanlar için ise 450 lira olduğu belirtiliyor.

Başbakan Yıldırım, bankacılarla yapacağı görüşmede bu tutarların artırılmasını isteyecek. Emeklilere verilecek promosyon konusunda Bakan Müezzinoğlu'nun pası kendisine attığını belirten Yıldırım, "En fazla 3 yıl mevduat tutma süresini esas alarak bir formülde sona, neticeye yaklaşmış durumdalar. Onu da yıl sonuna kadar bir esasa bağlayacağız" diye konuştu. Anlaşmanın yapılmasının ardından emeklilerin promosyonu alması için 3 yıl süresince bankasını değiştirmemesi gerekecek..

PROMOSYON 1 AYA HESAPTA

11.6 milyon emekliye banka promosyonunda son aşamaya gelindi. Emeklilere maaşlarını aldıkları bankaların promosyon ödemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma tamamlandı. Bankalarla görüşmeler sonucu hazırlanan çalışma, Başbakan Binali Yıldırım'a sunuldu. Önümüzdeki 1 ay içinde de konu sonuca ulaştırılacak. Böylece emekliler, bu yıl bitmeden promosyona kavuşacak. Promosyonun detayları ise çalışmanın tamamlanmasının ardından duyurulacak. Promosyonla ilgili son gelişmeyi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu açıkladı. Müezzinoğlu, emekliye promosyon konusunun Başbakan Binali Yıldırım'ın önünde olduğunu belirterek, "Bir ay içinde tamamlayacağını ümit ediyorum" dedi.

MECLİS'TE AÇIKLADI

Meclis'te bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, emeklilere banka promosyonu verilmesine ilişkin, şunları kaydetti: "Sayın Başbakanımız'a tabloyu sundum. Kanaatim odur ki önümüzdeki 1 ay içinde Sayın Başbakanımız ile bu konuyu nihayetlendireceğimiz bir süreci tamamlamış olacağız. Promosyonda reel olarak yakalanan rakamlar konusunda bankalarla yapılan görüşmeler nedeniyle açıklama yapmıyorum. Türkiye Bankalar Birliği ile de görüşerek emeklimiz için katkı sağlayacak sürece Başbakanımız karar verecek."

DESTEK SÜRECEK

Bakan Müezzinoğlu, şu açıklamaları yaptı:

- Prim yapılandırması kapsamında bugüne kadar 26 milyar liralık Sosyal Güvenlik Kurumu alacağı yapılandırıldı.

- Asgari ücretin geldiği noktadan ben de mutlu değilim. Ama şuraya çıkaracağız da diyemem.

- Asgari ücret artışının işverene getirdiği ek maliyetin bir kısmının Hazine tarafından karşılanması 2017'de de devam edecektir.

- Kamu çalışanı reformunda önümüzdeki kısa vadede bir sonuç alabilmemiz zor görünüyor. Bizim sistemimize bir ilave daha taşeron getireceğiz. Hükümet çalışmalarını başlattı. Taşeron işlerinde 720 bin kişi var.

- Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olursa sisteme getireceği ek maliyetin 400 milyar lira olduğu ve bu maliyetin son tahlilde sonraki nesillerin sırtına yükleneceği unutulmamalıdır.

- İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü 101 milyar lirayı geçti. Yıl sonu itibariyle 102 milyar 931 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. Son 14 yılda 5 milyon kişiye 13.6 milyar lira işsizlik ödeneği verildi.. (Sabah)

PROMOSYON İMZASINI BAŞBAKAN ATACAK

Emekliler için banka promosyonu döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. 2016 yılı bitmeden imzanın atılması ve emeklilerin banka promosyonuna kavuşması planlanıyor. 11.6 milyon emekli için Çalışma Bakanlığı'nın bankalarla yaptığı pazarlıklarda, ortaya 3 yıllık dönem için 450 liraya varan tutar çıktı. Çalışma, Başbakan Binali Yıldırım'a sunulacak. Promosyon için kararı Başbakan Yıldırım verecek. Başbakan'ın devreye girmesiyle promosyon tutarında artış bekleniyor.

Başbakan Yıldırım'ın daha önce yaptığı açıklamalar da bu konudaki umutları artırdı. "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu bu konuda çalışmaları yürütüyor. Bunlar neticelenince yaptığı çalışmaları bize getirecek. Onun gelmesini bekliyoruz. Bize geldiğinde devreye girip, kararımızı vererek sorunu çözeceğiz" diyen Yıldırım, "Olabilecek en iyi şartları emeklilerimizin lehine sağlamak için gerekli gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullanmıştı. Şimdi emekliler, Başbakan'dan müjdeli haber gelmesini bekliyor. Promosyonda gelinen noktayı geçen hafta Bakan Müezzinoğlu duyurmuştu. Buna göre; 3 yıllık promosyonda çıkan rakam ortalama 300-350 lira. Ancak emeklilerin aylıklarında farklılıklar olduğu için, maaşa göre promosyon ödenmesi üzerinde duruluyor. Ortaya 3 ayrı dilim çıkıyor. Bu dilimler de bin liranın altında maaş alanlar, bin-2 bin lira arasında maaş alanlar ve 2 bin lira ve üstünde maaş alanlar şeklinde oluşuyor. Promosyon miktarları da buna göre 120 liradan başlayıp 450 liraya kadar yükseliyor.

Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi başlarken; uzmanlardan 'Muafiyetlere dikkat' uyarısı geldi. Emlak vergisinde başta emekliler olmak üzere pek çok kesime muafiyet tanınıyor. Ancak pek çok kişi bu haklarını tam bilmediği için ödemeye devam ediyor. Emekliler, dullar, yetimler, ev hanımları, işsizler ve gaziler; eğer tek evleri varsa ve büyüklüğü 200 metrekareyi geçmiyorsa emlak vergisi ödemiyor. Uzmanlar, bu hak bilinmeyip ödenmişse de son 5 yıllık dönemde yatırılan paraların geri alınabildiğini belirterek, "Bu durumda olan emlak sahipleri, ilgili belediyeye muaf olduklarını yazılı bir dilekçe ile bildirmelidir. İade talepleri geriye dönük 5 yıl süre için yapılabilecektir. 2011 yılından bugüne ödenen vergiler iade edilir" diyor.