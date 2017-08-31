Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7 büyürüz

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile OECD ülkeleri içerisinde en hızlı büyüme rakamını yakalayan Türkiye ekonomisinde tüm göstergelerde yukarı yönlü artış gözlenirken, tahminler de yukarı yönlü revize ediliyor. Hükümetin aldığı önlemler, uygulamaya koyduğu teşvikler ile 16 Nisan Referandum sonrası perçinlenen güven ve istikrarın etkisiyle ekonomide çarklar son yılların en hızlı seviyesine ulaşmasıyla ikinci çeyrek büyüme rakamının da dünyayı kıskandıracak bir seviyede geleceği tahminleri arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ekonomik göstergelerdeki hızlı artışa dikkat çekerek, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7’lik bir büyüme beklediklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çarşamba akşamı düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada Erdoğan “Ekonomi konusunda içine sıkıştırılmaya çalıştığımız cendereyi parçalayıp çıkıyoruz” dedi.

TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 4 yıldır ardı arkası kesilmeden yapılan saldırılara, kurulan kumpaslara ve takılan çelmelere rağmen Türkiye ekonomisinin yeniden yükselişe geçtiğine işaret etti. Erdoğan, ihracatın geçen yıl sonu itibarıyla yeniden 150 milyar doları aştığını anımsatarak, “Turizmde yılın ilk 8 ayında, geçtiğimiz yılın tamamına denk bir gerçekleşmeyi yakaladık. Yılın ikinci çeyreği için yüzde 7’lik bir büyüme bekliyoruz. Ağustos ayı ekonomik güven endeksi son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası yatırımlar kesintisiz bir şekilde sürüyor. Bu çok ciddi bir güven endeksidir. Artık Türkiye bir güvenli limandır. Bütün bunlara rağmen, hala bizimle siyasi ve ekonomik olarak uğraşan kimi ülkeler olduğunu görüyoruz. Türkiye, dostlarına sadece faydası dokunmuş, kendisine husumet besleyenleri ise hep hayal kırıklığına uğratmış bir ülkedir. Bizim amacımız dostlarımızın sayısını artırmaktır. Tüm samimiyetimizle dostluk elimizi uzatıyoruz. Bu eli tutan hiç kimse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pişman olmayacaktır” dedi.