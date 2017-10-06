Yönünü geleceğe döndü

Vodafone’nin yeni sloganı Türkiye’de ‘Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?’ şeklinde kullanılacak. Vodafone’un ikonik logosu da yepyeni bir 2D tasarımla daha vurgulu bir biçimde olacak.

YATIRIMLAR ARTACAK

Şirketin yeni stratejisi, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Bilim ve teknoloji alanında pek çok yenilik ile Ar-Ge’ye imza attıklarını belirten Deegan “Yeni marka konumlandırmamızla da yeni trendlerin yeniden şekillendirdiği dünyamızda müşterilerimizin ve toplumların uyum sürecine ve başarısına destek olmayı hedefliyoruz” dedi. Deegan, Türkiye olarak Vodafone Grubu’nun büyümesinde önemli aktör olmaya devam edeceklerini belirterek “Türk insanı her zaman yeni hizmetler, yeni ürünler istiyor. İnsanlar, hayat kalitelerini artırmak için neler yapabileceklerini merak ediyorlar. Bu konuda biz de yatırımlarımızı giderek artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 10 yıldır Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etmek için çalıştıklarını belirten Aksoy ise “Türkiye’de 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimleri veriyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin ilk akıllı köyünü kuruyoruz. Vodafone Park’ta hayata geçirdiğimiz akıllı stadyum altyapısıyla tüm dünyaya örnek olduk” dedi. Kullanıcılarına somut ürünler sunacaklarını belirten Aksoy 750 dakikalık paketin ister internet isterse konuşma olarak ne kadar kullanılacağına müşterinin karar verdiği paketlerin olacağını söyledi.

EN İYİMSER TÜRKLER

Vodafone, 14 ülkede 13 bin kişiye ‘Gelecek 20 yılda yaşam standartları daha mı iyi yoksa daha mı kötü mü olacak’ diye sordu. Soruya Türkiye’den yüzde 56 ile gelen ‘Daha iyi olacak’ cevabı, dünyada ikinci, Avrupa’da ise birinci sırada yer aldı.