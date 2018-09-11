Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel: Bugün tek yürek olma günüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde ekonomik savaşta milli duruş sergilediğini belirten iş adamı Yüksel, ''Bugün tek yürek olma günüdür. Ben bir Türk olarak devletimin milletimin yanındayım. Yurtdışında kazandığım parayla ülkeme yatırım yapacağım'' dedi.

Başta Avrupa olmak üzere 21 ülkede; petrol, enerji, havacılık, lojistik, marina, bilişim, turizm, inşaat ve canlı hayvan sektörlerinde faaliyet gösteren, Erzurum'dan 25 yıl önce çıkarak Avrupa'ya giden ve dünyada önde gelen şirketler arasına giren Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel , TürkMedya'ya hayatı, ekonomi ve Türkiye'ye yapacağı yatırımlarla ilgili açıklamalar yaptı. Memleketi Erzurum'da babasının canlı hayvan işiyle uğraşırken üniversitede psikolojiyi bitiren Yavuz Yüksel, idealleri için mesleğini bıraktığını belirterek, ''Cüzzi bir para ile önce Avrupa'yı keşfettim. Sonra Moskova'yı keşfettim. Hayatımın süreci Moskova'da ve Avrupa'da başladı. Başarılı bir şekilde enerji, petrol, gaz işine girdik. Avrupa'da yola devam ediyoruz. Avrupa başta olmak üzere 21 ülkede varız. İspanya'da yeni bir projeye başlıyoruz. Turizm üzerine. Avrupa'da enerji, petrol ve gaz dağıtımı yapıyoruz. Bizler kendimizi Avrupa'da bu boyutlara getirene kadar yıllar geçti. Çünkü zaman zaman çok engellediler. Çok acılar, sıkıntılar çektik. Ama hamdolsun, bugün Avrupa'da çok ciddi potansiyelimiz var. Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte Türkiye'ye çok az gelebildim. Ailemiz, değerlerimiz, annemiz, babamızın mezarı burada. Ve buraya geldik. Türkiye'yi de çok seviyoruz'' dedi.

Avrupa'daki dövizini liraya çevirip Türkiye'de yatırım yapacak

Türkiye'nin girdiği ekonomik savaştan dolayı kuruluş olarak bir karar aldıklarını, yatırım için çalışmalara başladıklarını belirten Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, ''Dövizi liraya çevirdik. Bunu yaparken bayrağımız, değerlerimiz ve ülkemiz için yaptık. Yurtdışı yoğunluklu planlanan yatırımlarımızın çoğunu Türkiye'ye getirme kararı aldık. Türkiye ekonomisine güvenimiz sonsuz. Kurlar üzerinden devletimize ve milletimize yapılan bu saldırıya karşı elimizi taşın altına koyacağız. Türkiye'de üretim yapıp tüm dünyaya satacağız. Yurtdışında bulunan ciddi döviz rezervlerimizin de hepsini Türk Lirasına çevirme kararı aldık. Türkiye'ye yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapacağız" dedi.

Türkiye'deki yatırımlarını öncelikle Ege Bölgesi'nde enerji ve turizmle başlayacaklarını belirten Yavuz Yüksel daha sonra Doğu ve Güney Doğu bölgelerine de yatırımları yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı liderliğinde milli duruş sergilendi

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli duruş sergilediğini belirten Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, ''Türkiye'nin sürecine bakarsanız, çok ciddi sıkıntılar atlattı. Ve ben zaman zaman sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaların satır aralarını çok iyi okurum. Örneğin bir konuşmasında 'Ben yalnızım' demişti. Çok doğru söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan şuanda Türkiye'yi tek başına yönetiyor. Bu bir gerçek, ister sevin ister sevmeyin. Bunu kabul etmek lazım. Şuanda tek başına Amerika'ya meydan okumuş. Avrupa'nın belirli kısmı Amerika ile sıkıntısı olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin yanında yer almış. Önceleri hiç bunu demiyorlardı. Aslında Avrupa'daki iş adamlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile bir derdi yok. Ülkeler arasında politik çatışmalar olabilir. Avrupa'daki iş adamları sayın cumhurbaşkanını benimsiyor. Bir de Avrupa'daki sıkıntı şu. Orada iş adamları Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ya da Türkiye hakkında kötü bir şey söylemiyor, tam tersine destek de veriyor. Öyle bir boyuta getiriyorlar ki, belirli lobiler bunu sıkıntılı bir süreç haline getiriyorlar'' dedi.

Tek yürek olma vaktidir

Türkiye'nin milleti ile büyük bir devlet olduğunu belirten Yüksel, ''Türkiye'de bu kadar sıkıntılar süreçler yaşandı. Bir FETÖ olayı yaşandı. Ve ekonomik savaşı başlattılar. Bunlara rağmen Türkiye hala dimdik ayakta. Dimdik ayakta olmamızın tek bir sebebi var. İnanç. Şuanda bu ekonomik savaş aynen kurtul savaşı gibi. Tükiye'de tek yürek olma vaktidir. A partisi, B partisi yada Tayip beyi seviyor sevmiyor günü değildir. Tayyip beyi sevmeye bilirsiniz. Ama saygı duymak zorundasınız. Bu ülkenin Reisicumhuru'dur. Ben bir Türk olarak devletimin milletimin yanındayım. Yurtdışında kazandığım parayla ülkeme yatırım yapacağım '' dedi.