Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Alman vekil Henkel: Yunanistan AB’den çıksın, borcunu silelim

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Alman vekil Hans-Olaf Henkel, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden çıktıktan sonra borcunun silinmesini teklif etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yunanistan'daki mali ve ekonomik durumun ele alındığı AP Genel Kurulu'nda konuşan Henkel, "Yunanistan'a çıkar gözetmeyen bir teklif yapmalıyız. Öncelikle Yunanistan'ı ortak Avrupa parası zincirlerinden kurtarıyoruz ve ikincisi bu dayanılamaz borçtan vazgeçiyoruz. Bu, kreditörlerin artık Yunanistan'ı yeni yardım programlarıyla kurtarmaya gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Böylece ülke ekonomik büyümeyi hızlandırabilecek, başta gençler arasında olmak üzere işsizlikle mücadele edebilecek" dedi.

"BORCUN KAPANACAĞINA İNANAN YOK"

Alman parlamenter, Yunanistan'ın borcunun bir gün kapatılacağına inanan kimse olmadığını belirterek, "Euro'nun Yunanistan için aşırı ağır ve Almanya için aşırı hafif olduğunu söylemeyen tek bir ekonomist tanımıyorum" diye kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yıldırım: 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını muhteşem bir katılımla gerçekleştireceğiz

Yıldırım: 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını muhteşem bir katılımla gerçekleştireceğiz

Onları daha önce böyle görmediniz

Onları daha önce böyle görmediniz

Lüksemburg´da yolcu treni ile yük treni çarpıştı

Lüksemburg´da yolcu treni ile yük treni çarpıştı

İşte Türkiye'nin en itibarlı meslekleri

İşte Türkiye'nin en itibarlı meslekleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA