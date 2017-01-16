Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor

Merkezi İngiltere'de bulunan kuruluşun, internet sitesinde yayınladığı rapora göre, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in başı çektiği en zengin milyarderlerin sahip olduğu 426 milyar dolarlık servet, dünya genelinde 3,6 milyar kişinin varlığına denk geliyor.

Amerikan ekonomi dergisi Forbes'ın yayınladığı "en zenginler" listesi ve İsviçre'nin önemli bankalarından Credit Suisse'den derlenen verilerle hazırlanan raporda, dünyadaki fakirlerin yarısının yüzde 70'inin düşük gelirli ülkelerde yaşadığı aktarıldı.

Oxfam, gelir eşitsizliğinin giderek artmasında vergi kaçakçılığı, üreticilerin büyük şirketler tarafından sömürülmesi, patronlar ve üst düzey yöneticileri daha da zenginleştirmeye yönelik çabaların büyük rol oynadığına dikkati çekti.

Raporda ayrıca, en büyük 100 teşebbüsün 69'unu gelir bazında şirketlerin oluşturduğu vurgulandı. Aralarında WalMart, Shell ve Apple'ın da olduğu en büyük 10 işletmenin toplam gelirinin İrlanda, Endonezya, Kolombiya, İsrail, Yunanistan, Güney Afrika, Irak ve Vietnam gibi 180 en yoksul ülkenin toplam gelirinden daha fazla olduğu belirtildi.