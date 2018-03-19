Ascott Citadines, Türkiye’ye Nivo İstanbul için geldi

Gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getiren Cathay Group ile Singapur merkezli Ascott, Nivo İstanbul Projesi’nde servis rezidans hizmeti verilmesini kapsayan anlaşmayı imzaladı. Ascott markalarından Citadines, bu anlaşmayla Türkiye ve İstanbul’a ilk kez giriş yaptı.Basın Ekspress’deki Nivo İstanbul Projesi’nde gerçekleşen törende imzaları Cathay Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Ascott Türkiye, Hindistan, Ortadoğu, Afrika Genel Müdür Yardımcısı Thomas Wee ve NEBA A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Abdulaziz İbrahim Alomary attı.Anlaşmayla Ascott, projenin bir bloğunda ilk 10 katında bulunan 150 ünitede Citadines markası ile servis rezidans yönetimi gerçekleştirecek.

Citadines Nivo İstanbul, 3 kat fazla kazandıracak

Citadines Nivo İstanbul yatırımcısı, bölge kira ortalamasının üç katına kadar gelir elde etme olanağına kavuşacak. 30 ülkede, 124 şehirde, 8 bin çalışanı ile 70 binden fazla rezidans yöneten ve “Servis Rezidans” segmentindedünya lideri olan Ascott, bu başarıyı diğer ülkelerde ve şehirlerde uluslararası kurum ve kuruluşlarla yaptığı çerçeve anlaşmaları sayesinde yakaladı.Citadines Nivo İstanbul da Basın Ekspress aksının en önemli yaşam merkezi olacak ve hem yatırımcısına hem de sakinlerine konforlu ve güvenilir bir daire içerisinde otel hizmeti sunacak.

Ev sahipleri adına hizmet verilecek

Anlaşma 10 yılı kapsamakla birlikte uzatma seçeneği de bulunuyor. Avrupa, Asya Pasifik, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu ülkelerinde hizmet veren Citadines, Nivo Istanbul projesindeki üniteler satıldıktan sonra ev sahipleri adına uzun dönemli konaklama ve kiralama hizmeti verecek.

Yatırımcılar tüm hizmetlerden yararlanacak

Bu bölümdeki üniteler mobilyalı teslim edilecek ve yatırımcılar markanın sunacağı tüm sosyal hizmetlerden, imkanlardan faydalanabilecek. Nivo İstanbul Projesi’nin bu bloktaki diğer katlarında yer alan 194 adet ünite ise bu marka ve hizmetlerinden bağımsız olarak satışa sunulacak.

Nivo İstanbul için uluslararası onay

Anlaşmayı değerlendiren Cathay Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“Kendi alanında dünya lideri olan Ascott’la çalışacağımız için mutluyuz. Böyle uluslararası bir markanın bölgede devam eden birçok yeni yatırım arasında bizim projemizi tercih etmiş olması, projemiz ve sunduğu imkanlar için uluslararası bir onay niteliğinde. Ayrıca projemizin bölgesindeki rekabetten ayrıştığının net ispatı olarak görüyoruz.

Nivolar dünya liginde yerini alıyor

Basın Ekpres bölgesinde en geniş alanda kurulu mimari ve yaşamsal anlamda en seçkin planlamaya sahip olan Nivo Istanbul şimdi uluslararası bir marka ile dünya liginde yerini alacak. Sadece bölgedekilerin ihtiyaçlarını değil Ascott ile birlikte Basın Ekspres aksının en önemli yaşam merkezlerinden biri haline gelecek.

Ascott International paydaşlarının gücüyle geliyor

Ascott International, Nivo İstanbul’da pek çok uluslararası çözüm ortakları ile yabancı kurum ve kuruluşun misafirlerini de ağırlayacak. Bu misafir trafiği hem ticari işletmeleri olumlu olarak ayrıştıracak hem de projedeki konutlara pozitif etki yapacak. Bununla birlikte, titizlikle yürüttüğümüz proje yönetiminde Ascott standartlarında çevre ve proje yönetiminde hedeflediğimiz standartları kontrol ve teyit edecek, dünya standartlarında bir tesisin ortaya çıkmasını sağlayacak.

Yatırımcı daha çok kazanıyor

Uluslararası kurum ve kuruluşlarla çerçeve anlaşmalar imzalayan Ascott, mevcut yatırımcısına bölge kira ortalamasının üç katına kadar gelir elde etme imkanı sağlıyor. Bu işbirliği ile yatırımcılara katma değerli bir yatırım fırsatı da sunuyoruz.

Otel konforunda ev sıcaklığı sunuluyor

İngilizcesi “Serviced Residence” olan bu kavram Türkiye için yeni. Cathay Group olarak pek çok farklı uygulamada öncü olduk. İnanıyorum ki bu uygulamamızla da sektöre örnek olacağız.”

150 milyon dolar yatırım geldi

Yılmaz ayrıca, “Gayrimenkul geliştiriciliğine klasik yaklaşımla bakmıyoruz. Yatırımdan başlayarak satış-pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar özgün yaklaşımımızı ortaya koyuyoruz. Nivo projelerimize arsadan itibaren ortak ettiğimiz yabancı yatırımcıların bugüne kadar Türkiye’ye 150 milyon dolar getirmesini sağladık” dedi.