Babacan Holding, Kadıköy Fikirtepe’de 950 milyon TL’lik iki kentsel dönüşüm projesi inşa edecek

Bugüne kadar yatırımını da holding bünyesinde yaparak geliştirdiği arsaları üzerinde inşa ettiği lüks ve güvenilir konut projeleriyle tanınan Babacan Holding, şimdi de kentsel dönüşüm projeleri için kolları sıvadı. Fikirtepe’de iki ayrı dönüşüm projesine başlayan Babacan Holding, bu bölgede birinci etabında toplam 600 milyon TL değerindeki yatırımla 1500 adet konut inşa edecek.

Kentsel dönüşümde simge haline gelen Fikirtepe'de bir yandan sorunlu yerlerin dönüşümü için çalışmalar sürerken, 14 yıldır güvenilir yapılar inşa eden Babacan Holding de son dönemde bölgeye odaklanarak kentsel dönüşüm projeleri için düğmeye bastı.

Kentsel dönüşüm konusuna sosyal sorumluluk projesi olarak baktıklarını dile getiren Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, Fikirtepe'de 2.500 dairelik 2 proje hayata geçireceklerini kaydetti. Fikirtepe'deki yatırımların tutarının 950 milyon lirayı bulacağını tahmin ettiklerini belirten Babacan, bölgede iki ayrı satış ofisiyle hizmet verdiklerini söyledi.

Fikirtepe projesi için çok heyecanlı ve umutlu olduklarını söyleyen Babacan, “Babacan Holding olarak yaklaşık 2013 yılından beri sürdürdüğümüz Kadıköy Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi çalışmalarını sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık 22 bin m2 arazi üzerinde riskli yapılarda sözleşme ve anlaşma çalışmaları çerçevesinde 2/3 çoğunluğu sağlamış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca alınan karar gereği kısmen satış veya kamulaştırma sürecini devam ettiriyoruz.

Hak sahipleriyle yüksek oranda anlaştık, son kalan imzalar tamamlandıktan sonra evini teslim eden vatandaşlara birer yıllık kiralarını peşin vereceğiz. Gerekli kamulaştırma çalışmalarını başlattık. Gerekli kamulaştırma ve pay satışlarının tamamlanmasının ardından inşaata başlamış olacağız. Bölgenin çok hızlı dönüşüm sonucunda yakın gelecekte Ataşehir m2 fiyatları 12 bin TL’nin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Konum ve lokasyon olarak mükemmel yapıda olan tüm bölgenin aynı anda yapılaşması ile bölgenin katma değeri daha da yükselecektir.” dedi.