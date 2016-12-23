2017’ye çok daha güçlü ekonomiyle gireceðimizin kanýtýdýr…

Her fýrsatta inþaat sektörünü ülke ekonomimiz için ne kadar önemli bir yere sahip olduðunu söylüyoruz. Sektörün büyümesi demek Türkiye’nin büyümesi demektir. Bu bilinçle hareket eden hükümetimiz ve sektör temsilcilerinin duyarlý yaklaþýmlarý olumlu sonuçlar doðuruyor. Bunun son örneðini TÜÝK bize gösterdi. TÜÝK’in açýkladýðý verilere göre Kasým ayýna iliþkin konut satýþ rakamlarý geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre yüzde 25.1 artarak, 132 bin 655 adetlik satýþ gerçekleþmiþ. Buradan yola çýkarak þunu da söyleyebiliriz; demek ki millet de hükümetimize ve gayrimenkul sektörüne güveniyor ki hala yatýrým yapmaya devam ediyor. Ortaya çýkan tablo hepimiz için moral verici nitelikte. Bu veriler 2017’ye çok daha güçlü bir ekonomi ile gireceðimizin kanýtýdýr.