Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EMLAK

  1. Haberler
  2. Emlak

Babacan Holding'den deðerlendirme TUÝK: "Türkiye'de 2016 Kasým ayýnda 132 655 konut satýldý"

Ýbrahim Babacan/Babacan Holding Yönetim Kurulu Baþkaný

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2017’ye çok daha güçlü ekonomiyle gireceðimizin kanýtýdýr…

Her fýrsatta inþaat sektörünü ülke ekonomimiz için ne kadar önemli bir yere sahip olduðunu söylüyoruz. Sektörün büyümesi demek Türkiye’nin büyümesi demektir. Bu bilinçle hareket eden hükümetimiz ve sektör temsilcilerinin duyarlý yaklaþýmlarý olumlu sonuçlar doðuruyor. Bunun son örneðini TÜÝK bize gösterdi. TÜÝK’in açýkladýðý verilere göre Kasým ayýna iliþkin konut satýþ rakamlarý geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre yüzde 25.1 artarak, 132 bin 655 adetlik satýþ gerçekleþmiþ. Buradan yola çýkarak þunu da söyleyebiliriz; demek ki millet de hükümetimize ve gayrimenkul sektörüne güveniyor ki hala yatýrým yapmaya devam ediyor. Ortaya çýkan tablo hepimiz için moral verici nitelikte. Bu veriler 2017’ye çok daha güçlü bir ekonomi ile gireceðimizin kanýtýdýr. 

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mont alamayan Emirhan, çeyrek altýný Halep’e baðýþladý

Mont alamayan Emirhan, çeyrek altýný Halep’e baðýþladý

Libya'da yolcu uçaðý kaçýrýldý

Libya'da yolcu uçaðý kaçýrýldý

Cumhurbaþkaný Erdoðan, AA'nýn 'Yýlýn Fotoðraflarý' oylamasýna katýldý

Cumhurbaþkaný Erdoðan, AA'nýn 'Yýlýn Fotoðraflarý' oylamasýna katýldý

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA