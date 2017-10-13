Babacan Port Royal’de daire fiyatları 239 bin TL’den başlıyor

Güvenli ve lüks konut projelerine imza atan Babacan Holding’in, bölgesinin en iddialı ve en prestijli projesi ‘Babacan Port Royal’de lansman fırsatları ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Ekonomik fiyatlarla satışa sunulan İstanbul’un en çok değerlenen bölgesinde yer alan ‘Babacan Port Royal’den ekim ayı sonuna kadar avantajlı fiyatlarla konut sahibi olmak mümkün.

Projelerinin fiyat avantajı ile yatırımcılar tarafından bölgenin en karlı yatırımı olarak gösterildiğini vurgulayan Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, bölgede bu kalitede böyle bir fiyata başka bir projenin olmadığını söyledi.

Bölgenin en lüks ve en ulaşılabilir projesi

Babacan, “Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında, E-5 yolu yakınında konumlanan ‘Babacan Port Royal’ projemiz lokasyonun en lüks ve en ulaşılabilir projesi olarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Babacan Holding olarak konut sahibi olmayı kolaylaştırmak için birbirinden özel kampanyalara imza atmaya devam ediyoruz. Yoğun ilgiyle karşılanan projemizde yüzde 40’lık bir satış rakamına ulaştık. Temeli atılan ‘Babacan Port Royal’de ekim ayı sonuna kadar lansman avantajlarımız da devam ediyor. Hem yatırım hem de oturum amaçlı konut sahibi olmak isteyenler bu son fırsatı kaçırmamalı” diye konuştu.

İlk taksit ocak 2019’da…

Toplam 5 blok olarak yükselen ‘Babacan Port Royal’ 814 daire ve 37 adet ticari üniteden meydana geliyor. Mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyan projede alan büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişen stüdyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor.

Lokasyonun en prestijli, en iddialı, en kaliteli ve en ulaşılabilir projesinde daire fiyatları 239 bin TL’den başlıyor. Teslimlerin Eylül 2019’da gerçekleştirilmesi planlanan ‘Babacan Port Royal’den yüzde 5 peşinatla taksitleri Ocak 2019’da erteleyerek konut sahibi olmak da mümkün.

Bin metrekarelik kapalı alanı, sosyal donatılar için ayrılan ‘Babacan Port Royal’de, fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası bulunuyor. Yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu projede ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları da yer alıyor.

Metroya sıfır konumuyla da yatırımcıların dikkatini çeken, E-5’e 1 dakika ve İDO’ya 10 dakika mesafede yer alan ‘Babacan Port Royal’, CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy deniz otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, Masko, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakın konumlanıyor.