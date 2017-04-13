Başyapıt Dragos’ta ön talep dönemi başladı

1+1’den 4+1’e kadar uzanan geniş daireleri ve bahçe & çatı dubleksleriyle dikkat çeken ve şehrin merkezinde yüksek standartlar 32 bin metrekare inşaat alanına sahip 'Başyapıt Dragos', yatırımcısına yüksek kazanç fırsatı sunuyor.

1953 yılından bu yana gıdadan tekstile, perakendeden turizme faaliyet gösteren Başyazıcı Grubu, Kayseri’de gerçekleştirdiği inşaat projelerinde edindiği deneyimleri İstanbul’daki ilk inşaat projesi olan Başyapıt Dragos’ta taçlandırıyor.

Butik bir proje olarak tasarlanan ‘Başyapıt Dragos’ta ön satışlar başladı.

32 bin metrekare alanda konumlandırılan ‘Başyapıt Dragos’, 25 ve 3 katlı iki bloktan oluşuyor. Hem şehrin merkezinde hem de şehrin stresinden uzak kalan butik projede, dairelerin metrekare fiyatları 6 bin ve 8 bin 500 TL arasında değişiyor.

Açık yüzme havuzu, havuzbaşı cafe, fitness merkezi, çocuklar için temalı oyun parkları gibi zengin sosyal olanları bulunan ‘Başyapıt Dragos’; 150 konut ve 8 ticari birime ev sahipliği yapıyor.

Başyapıt Dragos, E-5’e arabayla 2 dakika, Minibüs Caddesi’ne yürüyerek 1 dakika, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne arabayla 3 dakika, İstanbul Şehir Üniversitesi’ne yürüyerek 5 dakika ve Kartal Devlet Hastanesi’ne arabayla 3 dakika mesafede yükseliyor.