‘Bizim Evler’ ayrıcalıkları 240 aya kadar vade ile sunuluyor

İstanbul’un en hızlı değer kazanan bölgelerinden Ispartakule’de yükselen Bizim Evler markalı projelerde daire sahibi olmak için büyük avantajlar sunuluyor.

Bizim Evler markalı projelerde oluşturulan kampanya dahilinde 60, 120 ve 240 ay vadeye kadar uygun oranlarla kredi kullanılabiliyor. Bizim Evler 7 projesinde 240 ay vadeli kampanyaya ek olarak yüzde 5 peşinat ayrıcalığı da sunuluyor.

Devlet yatırımlarıyla mega projelerin kesiştiği bir noktada yer alan Bizim Evler 6 ve 7, Panoramik Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi’ne hakim bir noktada yükseliyor.

Aile öncelikli yaşam vadeden ve her zevke hitap eden lüks konut seçeneklerinin sunulduğu Bizim Evler 6’da2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ve teraslı daire tipleri bulunuyor. 1.661 konut ve 160 cadde mağazasından oluşan dev projede Gökkuşağı ve Metro etapları yer alıyor.Gökkuşağı renklerinin kullanıldığı Bizim Evler 6’da daireler 116 metrekare ile 302 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

BİZİM EVLER’DE YÜZDE 5 PEŞİNLE KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI

Bizim Evler 7’de “Yüzde 5 peşin, daire senin” kampanyası sürüyor. Firma tüm projelerinde yüksek kalite, erken teslim ve avantajlı ödeme seçenekleriyle yatırımcılarına konforlu bir yaşam sunarken, Bizim Evler 7’de532 konut ve 48 ticari ünite yer alıyor. Projede 2+1 ara kat daireler 516 bin TL. fiyatla alıcı bulurken projede 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan konut tipleri yer alıyor.

TEM Otoyolu’nun yanı başında konumlanan Bizim Evler 7’de konut teslimleri Ağustos 2017’de yapılacak.