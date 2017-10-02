DAP Yapı, Doğanın Güzelliğini Şehrin Konforuyla Birleştiren Validebağ Konakları ile Lüksü Yeniden Tanımlıyor

Ön talep döneminde gerçekleştirdiği çadır kampanyası ile satış rekoruna imza atan DAP Yapı, bir kez daha cazip koşullarla ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Yüzde 5’i peşin, yüzde 15’i ise satış tarihinden itibaren 12’nci ayda ya da teslim tarihinde ara ödeme yapılarak ev sahibi olunabilecek kampanya kapsamında kalan yüzde 80’lik bölüm ise banka kredisi yoluyla ödeniyor. DAP Yapı dileyenlere kendi bünyesinde 60 aya varan vadelendirme de yapıyor.

Gayrimenkul sektörünün öncü ve yenilikçi markalarından DAP Yapı, İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan, sahip olduğu koru sayesinde doğa ile iç içe bir yaşam sunan ve ulaşım akslarının merkezinde yer alan Validebağ’da geliştirdiği Validebağ Konakları projesi ile lüks bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Emlak Konut GYO’nun açtığı ihaleyi kazanarak Validebağ Konakları’na imza atan DAP Yapı, 1 milyar 100 milyon TL yatırımla, 5’şer katlı toplam 319 konaktan oluşan, 1+0’dan 6+1’e, 70 metrekareden 650 metrekareye teknik ve estetik yönden üstün ve kalıcı birçok yaşam alanını bir arada sunuyor.

Yeşilin tüm zenginliğini kuş cıvıltıları eşliğinde sunan koru manzarasına ek, geniş iç bahçelere, peyzaj ve gölet manzarasına hâkim Validebağ Konakları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisleri, yürüyüş parkurları ve süs havuzlarıyla ve yaşları 15 ila 400 arasında değişen anıt ağaçlar ile şehrin merkezinde doğayla iç içe hayatın kapılarını aralıyor.

Elit yaşamın adresi

Geçmişten bugüne en gözde yaşam bölgelerinden biri olarak nitelendirilen Validebağ, seçkin projelerle çevrelenmiş elit yaşamın adresi olarak gösteriliyor. Yaklaşık 200 yıl önce Bezmialem Valide Sultan’ın yurt içinden ve yurt dışından getirttiği ağaç ve bitki türleriyle adeta modern bir botanik bahçesine çevirdiği arazide Rıfat Ilgaz'ın önemli eseri Hababam Sınıfı’ndan uyarlanmış filmlere ev sahipliği yapan Adile Sultan Kasrı da yer alıyor. Hepimizin çocukluğunda güzel izler bırakan Hababam Sınıfının sıcaklığı ve samimiyeti, Validebağ Konakları’na modernize edilerek yansıtılıyor.

Ziya Yılmaz: “Hababam Sınıfının Sıcaklığını Yansıtacağız”

Validebağ Konakları’nda sıcak ve samimi bir yaşam alanı kurguladıklarını ifade eden DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz yaptığı değerlendirmede;

“Validebağ, İstanbul’un belki de Türkiye’nin en özel yerlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Bu önemli arazide yeşille ve doğayla bütünleşen konak mimarisinin en güzel örneğini sergiliyoruz. İstanbul’un merkezinde, Osmanlı Dönemi’nden bugüne ulaşan bu eşsiz yaşam alanına komşu yaşamak isteyenler için tüm olanaklarımızı seferber ettik. Bugüne kadar projemizden daire veya dükkân sahibi olanlar hatırı sayılı bir prim elde ettiler. Bu kampanya ile bu fırsatı vatandaşlarımıza yeniden sunuyoruz. Çadır kampanyasında izdihamın yaşandığı dönem gibi yoğun bir talep bekliyoruz” dedi.

Yılmazsözlerine şöyle devam etti: “Projemize yatırım amaçlı ilgi gösterenler kadar bu özel lokasyon ve projede özellikle oturmak isteyen hatırı sayılır bir kitle var. DAP Yapı olarak projenin satışından çok müşterilerimizin memnuniyeti her zaman ilk planda geliyor. DAP Yapı olarak bu konuya bilhassa özen gösteriyoruz. Validebağ Konaklarına yakışacak, eğitimi ve kültürü ile bu yaşam alanına değer katacak bir kitle olması için ince eleyip sık dokuyoruz. İstanbul’un en tanınmış aileleri ve üst düzey işadamları Osmanlı döneminden bugüne ulaşan bu eşsiz yaşam alanına komşu yaşamak için sabırsızlanıyorlar. Validebağ Konakları projemizde, teknik ve estetik yönden üstün ve kalıcı bir projeye imza atacağız.”

Boğaziçi Köprüsü’ne ve denize yürüme mesafesinde

Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanı olan Validebağ Korusu, Koşuyolu ile Üsküdar'ın Altunizade ve Barbaros mahallelerinin kesiştiği noktada, Boğaz Köprüsü’ne ve Avrasya Tüneli’ne yürüme mesafesindeyer alıyor. Koru’nun tam karşısında konumlanan arsadan Boğaziçi Köprüsü’ne direkt bağlanılıyor.

Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanı Validebağ arsası, adını aldığı korunun tüm nimetlerinden faydalanıyor. Koru, doğal güzelliği ve ekosistem olma özelliği ile spor, yürüyüş ve gezinti amaçlı olarak yoğun bir şekilde kullanılıyor. İstanbul’da, şehrin gürültüsünden, kalabalığından ve kirli havasından kaçmak isteyenler için sığınak niteliği taşıyor.

Validebağ Konakları; Beyzade, Ihlamur, Koru ve Rumeli isimleri verilen konsept konaklardan meydana geliyor. Beyzade Konakları, 48 mağazanın yer alacağı Nişantaşı Caddesi’ne hâkim, home – ofis konseptiyle, Ihlamur Konakları projedeki tüm peyzaj alanına hâkim olmasıyla, Koru Konakları Validebağ Korusu’nun eşsiz yeşilliğiyle buluşturan manzarasıyla, Rumeli Konakları ise günbatımının en iyi izlenebileceği konumuyla öne çıkıyor. Tüm konaklarda bahçe dubleksleri ve çatı dubleksleri ile geniş yaşam alanları sunuluyor.

Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Yapan Proje

Ön talep döneminde gerçekleştirdiği çadır kampanyası ile çok kısa bir sürede satış rekoruna imza atan DAP Yapı, yeni kampanya ile yüzde 5’i peşin, yüzde 15’i ise satış tarihinden itibaren 12’nci ayda ya da teslim tarihinde ara ödeme yapılarak, kalan yüzde 80’lik bölüm ise banka kredisi yoluyla ödenerek ev sahibi yapıyor. DAP Yapı aynı zamanda firma bünyesinde 60 aya varan vade seçeneği de sunuyor.