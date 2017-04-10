DKY İnşaat 60 ay sıfır faiz kampanyasına devam ediyor

DKY İnşaat, üç projesiyle destek verdiği, Emlak Konut GYO öncülüğünde GYODER ve KONUTDER işbirliğinde başlayan ve 60 aya kadar yüzde “0” faiz imkânı sunan "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti" kampanyasını Nisan sonuna kadar uzattı.

DKY İnşaat, 1 Şubat – 31 Mart tarihleri arasındaki kampanyaya, DKY On Kağıthane ve DKY Kartal projelerinin yanı sıra Mart ayında görücüye çıkardığı DKY Sahil projesiyle de destek verdi. Bu kapsamda 60 aya kadar yüzde“0”, 120 aya kadar ise yüzde “0.45 ile ev sahibi olma imkânı sunan DKY İnşaat, resmi süresi dolan kampanyayı 1 ay daha uzattı.

‘Hayata Açık’ konseptiyle hayata geçirilen, 57 ila 86 metrekare arasında değişen 1+1,5 ve 2+1,5 tipinde 251 bağımsız bölümden oluşan DKY On Kağıthane projesi Aralık 2018 tarihinde sahiplerine teslim edilecek.

Kartal’da 4 blok halinde yükselen ve 2+1’den 6+1’e kadar pek çok daire tipi ile her ihtiyaca cevap veren, 331 konutun yer aldığı DKY Kartal ise Haziran 2018’de tamamlanacak. Buçuklu konseptiyle 2017 yılının ilk projesi olan, 2+1.5 daireden 4+1’e kadar 10 ayrı tipte 138 daire bulunduran DKY Sahil’in de Haziran 2019’da tamamlanması hedefleniyor.

DKY İnşaat imzasıyla yükselen DKY On Kağıthane, DKY Kartal ve DKY Sahil’de, 99 Ay DKY Finansmanı ile de daire sahibi olunabiliyor.