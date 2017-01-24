Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı konut satış verilerini açıkladı. 2016'da 1 milyon 341 bin 453 ile rekor kırdı. TÜİK verilerini değerlendiren DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, en zorlu ekonomik koşullarda bile gayrimenkul sektörünün en güvenli liman olduğunu ve 2016 yılında bunun tekrar kanıtlandığını söyledi.

Her ay gelen satış verileri rekorun geleceğinin sinyalini verdiğini belirten Ali Dumankaya, “Bizim için sürpriz olmadı. 1.3 milyonun üzerinde konut satıldı. 2016 yılı Ağustos ayında sektörün gerçekleştirdiği faiz indirimi kampanyaları satışların artmasında önemli rol oynadı. 1. el konut satışlarında artış ve ipotekli satışların artması önemli. Bu da bize faiz oranı düşünce konut satışının arttığını gösteriyor, faiz oranları aşağı çekilirse 2017’de rekor yılı olur” dedi.

Bu rakamlar 2017 yılına daha pozitif bakmalarını sağladığını aktaran Ali Dumankaya, “Kamunun da sektöre vereceği destekle 2017 yılında lokomotifi gayrimenkul sektörü olacak. Yabancılara verilen vatandaşlık hakkı ve oturum izni de sektörün daha ileri gitmesini sağlayacak. Yurt dışı tanıtım atakları ile yabancı konut satışında da iyi bir yıl geçireceğimize inanıyorum. 2017 yılında sektörün hedefi. 1.5 milyon adet konut satmak” diye konuştu.