‘Edonia Garden’ yüzde 20 indirim ve 60 ay 0 faiz fırsatıyla satışta

Kar Yapı güvencesiyle Pendik Kurtköy’de hayata geçirilen ‘Edonia Garden’ projesi, lansmana özel peşin ve banka kredili ödemede yüzde 20 indirim ve liste fiyatına 60 ay 0 faiz fırsatıyla satışa çıktı. Hazır betondan kirece, agregadan asfalta ve hatta yapı kimyasallarına kadar çok geniş ürün yelpazesiyle inşaat sektörüne üretim yapan Kar Group bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kar Yapı, İstanbul'daki ilk projesi ‘Edonia Garden’ı düzenlediği lansmana özel avantaj ve ödeme kolaylıklarıyla satışa sundu.

Edonia Garden'ın lansman toplantısında konuşan ve projenin arsa payı hariç 120 milyon lira yatırım değerine sahip olduğunu söyleyen Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, daireleri 2019 yıl sonunda teslim etmeyi planladıklarını belirtti. Üçüncü "İstanbul Anadolu Yakası'nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Pendik Kurtköy'de hayata geçirdiğimiz ilk konut projemiz Edonia Garden, bizim prestij projemiz. Yap-sat şeklinde inşa ettiğimiz ve 388 konut ile 12 ticari ünite olarak planladığımız Edonia Garden'ı, lansmana özel fiyat ve fırsatlarla satışa sunuyoruz. 4 bloktan oluşan projenin 2’sinin kabası bitti, diğer iki bloğun da temelleri atıldı. Projemizde daire fiyatları ise 1+1'lerde peşin 199 bin 500 TL'den, 2+1'lerde peşin 299 bin TL'den ve 3+1'ler için peşin 435 bin TL'den başlıyor. Öte yandan; liste fiyatı üzerinden firma bünyesinde de yüzde 25 peşinat 60 ay 0 faiz ödemeli kampanyamızı uyguluyoruz. Bunun yanı sıra;4 farklı bankayla anlaştık, bu bankalardan yüzde 20 peşinat olmak üzere geri kalanı kredi olarak kullanmak mümkün olabiliyor" diye konuştu.

Edonia Garden,10'ar katlı 4 blokta 388 adet konut ve 12 adet ticari üniteden oluşuyor. Metrekare büyüklükleri brüt 62.49 m2 ila 147.41 m2 arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden meydana gelen proje, geniş sosyal donatı ve spor alanlarına sahip bulunuyor.

Açık havuz fitness center, hamam, sauna, buhar odası, kapalı ve açık çocuk oyun alanları, kafeterya, süs havuzları olacak şekilde planlanan‘Edonia Garden’,2 katlı otopark ve her daireye özel 1 araçlık alan imkanıyla da dikkat çekiyor.

Lokasyon ve ulaşım kolaylığıyla da farklılaşan Edonia Garden, merkezi noktalara yakınlığıyla dikkat çekiyor. Proje; Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 1,5 km, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 3 km ve hızlı feribota ise 7 km uzaklıkta bulunuyor. Pendik Hızlı Tren Garı ile

Pendik Devlet Hastanesi’ne yakınlığıyla dikkat çeken proje; Pendik Marina, Tuzla Marina ve Marmaray’a da kolay ulaşım sağlayan bir konumda inşa ediliyor. Yapımı devam eden Şeyhli metro istasyonu projeye birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Bu metro istasyonu, site sakinlerine Kadıköy’e kadar çok rahat yolculuk etme ve İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük alışveriş merkezi Viaport’a çok kısa sürede ulaşma imkânı sunuyor.