Emlak Konut projelerine akın var! Yeni kampanya geliyor

Emlak Konut'un 33 proje ile katıldığı ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ konut kampanyasına vatandaşın ilgisi büyük. İlk günden itibaren Emlak Konut'un projeleri büyük talep gördü. Kampanyaya büyük destek veren Emlak Konut GYO, kampanyaya 33 projede 12 bin konutla katılmıştı. Satışa çıkarılan konutların tükenmek üzere olduğu öğrenildi.

SEKTÖRE YÖN VEREN KURULUŞ... Yurtiçi gayrimenkul sektörüne yön veren öncü kuruluşu Emlak Konut, konut ve ticari ünite sayısını, 2023 yılı sonuna kadar 250 bine çıkarmayı hedefliyor. Dünyadaki sayılı gayrimenkul yatırım ortaklıkları arasına girme hedefindeki Emlak Konut, ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’nin yanında yeni ve büyük bir kampanyaya daha başlıyor.

MARKA PROJELERE AKIN VAR... ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyasındaki 12 bin Emlak Konut GYO dairesine büyük ilgil olduğu öğrenildi. Emlak Konut Genel Merkezi, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki marka projelerindeki daireleri satın almak isteyenlerce ziyaret edilmeye başlandı. Kampanya açıklandıktan sonra ilk 24 saatte 500 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği internet sitesindeki yoğunluk aynı şekilde devam ederken, Genel Merkez'in telefonları da susmadı. Binlerce kişi talep formu doldurdu.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?.. 100 bin konutluk ‘Türkiye için kazanç vakit’ kampanyasında önemli avantajlar sunuluyor. 2 ay süreyle yaklaşık 400 projede 10 yıl vadede faiz 0.98 olarak belirlendi. Peşinatı yüzde 10’a çeken firmalar liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim de yaptı. Peşinatı döviz ya da altın bozdurarak ödemek isteyenlere de garanti verildi. Eğer kur yükselirse vatandaşın zararı karşılanacak. Tüm bu avantajlar aynı anda devreye girince konut alıcısı satış ofislerine yöneldi.

12 BİN KONUT TÜKENMEK ÜZERE... Kampanyaya büyük destek veren Emlak Konut GYO, kampanyaya 33 projede 12 bin konutla katıldı. Emlak Konut'un kampanya dahilindeki 12 bin konutun tükenmek üzere olduğu belirtildi.

İŞTE O PROJELER... İşte Emlak Konut GYO’nun ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyasına dahil olduğu projeleri...

- Adım İstanbul

- Avangart

- Avrupa Konutları Başakşehir

- Avrupark Bahçekent

- Avrupark Hayat

- Başkent Emlak Konutları

- Büyükyalı İstanbul

- Cer İstanbul

- Ebruli Ispartakule

- Esenler Emlak Konutları

- Evora Denizli

- Evvel İstanbul

- Gebze Emlak Konutları 3

- Idealist Cadde

- Karat 34

- Koordinat Çayyolu

- Körfezkent Çarşı

- Köy Zekeriyaköy

- Kuzey Yakası

- Merkez Ankara

- Nevşehir Emlak Konutları

- Nidapark İstinye

- Nidapark Kayaşehir

- Nidapark Küçükyalı

- Niğde Emlak Konutları

- Ofis Karat

- Semt Bahçekent

- Sofa Loca

- Temaşehir Konya

- Tual Adalar

- Tual Bahçekent

- Validebağ Konakları

- Yeniköy Konakları