Emlakta 35 milyarlık yatırım planı hazır

2016’da büyümenin lokomotifi olan emlak sektörünün önemli oyuncuları yeni yıla dev projelerle giriyor. 2016 yılında bir önceki yılın konut satış rakamı olan 1 milyon 289 bini aşarak yeni bir rekor kıracağını düşünen sektör temsilcileri, 2017 yılında da yeni projelerle ülke ülke ekonomisine milyar dolarlık projelerle katma değer sağlamaya devam edeceklerini belirttiler. Emlak sektörünün önemli oyuncularının yatırım planlarından derlenen bilgilere göre, sektör bu yıl en az 35 milyar liralık yeni konut projesi hayata geçirmeyi hedefliyor. 2016 yılında rekor bekleyen sektör temsilcileri, hem bölgesel hem de iç ekonomik konjonktürdeki olumlu havanın da etkisiyle 2017’deki yatırımların konut yatırımcıları tarafından da karşılığı olacağını belirttiler. Sektör temsilcileri, bu nedenle hem konut alıcıları açısından hem de ülke ekonomisinin tekrar dinamizm kazanması için yatırımlarına bu konjonktürde ağırlık vereceklerini özellikle dile getirdiler.

SUR’DAN 2.7 MİLYAR YATIRIM

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, İstanbul’un farklı bölgelerinde konut, AVM projeleri geliştirdiklerini ve bunların yatırım planlarını yaptıklarını söyledi. Elmas, Sur Yapı olarak 6 ilçede 8 proje ile 2.7 milyarlık projeyi hayata geçirmek için paçaları sıvadıklarını belirtti.