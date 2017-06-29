ESTA’nın inşa edeceği Rusya’daki dev havalimanının temeli atıldı!

Geçtiğimiz günlerde dünya devi Mercedes-Benz’in Rusya’daki en büyük yatırımı olan fabrikanın ihalesini kazanan ve temellerini atan ESTA Construction’dan yeni bir hamle daha geldi. ESTA Construction; Rusya'nın Saratov şehrinde, ilk etapta 130 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilecek olan yeni havalimanının ihalesini kazanmasının ardından 15 gün gibi kısa bir süre içinde temelini attı. 29 Haziran 2017 Perşembe günü gerçekleştirilen temel atma törenine ESTA Construction adına Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek’in yanı sıra Saratov Bölgesi Valisi Radaev Valeriy Vasilevich, Renova Group Kurucusu Viktor Feliksovich Vekselberg, Rosaviachia Başkanı Aleksandr Vasilevich Neradko, Aeroporti Regionov Genel Müdürü Chudnovskiy Evgeniy Aleksandrovich de katıldı. ESTA, yirmi şirketin başvurduğu ihalede Türkiye, Rusya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti’nden önemli rakipleri geride bırakmıştı.

Bahattin Demirbilek: “Bu projede de sınırları zorluyoruz”

Temel atma törenine Rusya ve dünyadan önemli katılımcılar ile birlikte katılan, Rusya’nın en büyük şehirlerinden Saratov’da inşa edilecek yeni havalimanı projesi için büyük bir heyecan duyduklarını belirten ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, “Bugün burada önemli bir projemizi daha hayata geçirmenin heyecanını ve aynı zamanda iki ayrı mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Öncelikle bu projeyle Saratov şehrinin dünyaya bağlanmasına vesile oluyoruz. Ayrıca Saratov Havalimanı’nın ihalesinin gerçekleşmesinin ardından 15 gün gibi oldukça kısa bir sürede temelini atma başarısını yakaladık. Bu bizim sektörümüz için önemli bir başarı. Saratov şehrinde kurulacak yeni havalimanında da mükemmeliyeti esas alan prensiplerimiz üzerinden ilerleyeceğiz. Bu projede de sınırları zorlayacağız. Rusya genelinde ve Saratov bölgesi özelinde yaptığımız yüksek kaliteli işlerle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” dedi.

Yeni havalimanının Saratov şehri için önemine değinen Demirbilek, “Şu anki mevcut havaalanı, 1 milyona yakın nüfusu olan şehrin ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanıyor. Bir kere teknik altyapı özellikleri günümüz teknolojisinin çok uzağında; kullanılan radarlar eski tip ve gece iniş sistemleri de mevcut değil. Oldukça kısa ve asfalt bir pisti var. Ayrıca çevresinde yüksek katlı binaların olması nedeniyle tehlike arz ediyor, şehrin merkezinde trafiği de zorlaştırıyor. Bu anlamda yeni inşa edeceğimiz havaalanı gerek modern mimarisi gerekse üstün teknolojisiyle şehre bambaşka bir boyut kazandıracak. Öte yandan inşa edeceğimiz yeni havalimanı tamamlandığında yüzlerce kişiye de yeni istihdam imkanı doğacak” şeklinde konuştu.

Yıllık 1 milyon yolcu kapasitesi!

ESTA’nın modernist mimariyi temel alarak inşa edeceği yeni Saratov Havaalimanı, metal konstrüksiyon ve cam ağırlıklı olarak 3 kattan oluşacak. Terminal binası 23 bin 54 metrekare, yardımcı binaları 18 bin 93 metrekare ve üstü kapalı alanın 2 bin metrekare olacağı havalimanı, toplamda 43 bin 147 metrekarelik bir alana inşa edilecek. Rusya’nın 144. havalimanı olacak Saratov Havaalimanı, yıllık 1 milyon ve saatte 570 yolcu kapasitesiyle ön plana çıkacak. Proje, 827 araç kapasiteli açık ve kapalı otoparkı da kapsayacak. ESTA, ‘Design&Build' sistemi ile inşaat çalışmalarına ek olarak proje çalışmalarını da yürütecek. Buna göre ESTA; projede havalimanının genel müteahhitliğini ve havaalanı ana binasının yanı sıra özel alanlar, asfalt yollar, park yerleri ve sosyal alanları da inşa edecek. Yeni havalimanına aynı anda 50 orta ve büyük gövdeli uçak park edebilecek.