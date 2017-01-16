Herkesin olmak istediği yer: Mahall Bomonti İzmir

Herkesin olmak istediği yerde, Türkiye’nin en güzel şehri İzmir’de, yaşam, iş ve eğlence hayatı yeni bir atmosfere kavuşuyor. Türkerler Holding tarafından geliştirilen Mahall Bomonti İzmir, kentte yepyeni bir cazibe merkezi olacak. Konforlu rezidanslar, uluslararası standartlarda ofis katları, müze, sanat evi, gösteri alanı, cep tiyatrosu ve performans alanı, seyir terası, alışveriş sokağı, şık restoran ve kafelerden oluşacak proje, özgün konseptiyle İzmir’de birçok ilki bir arada sunacak. Mahall Bomonti İzmir, kentin, yaşam kalitesi, tasarım anlayışı, inşaat teknolojisi ve güvenlik seviyesi en yüksek projesi olarak tasarlandı.

Tarihi dokuyla iç içe modern bir yaşam

Eski Bomonti Tesisleri arazisinde yükselen Mahall Bomonti İzmir, tarihle içi içe mağazaları, kafeleri, restoranları ve müzesiyle, sakinlerini başka bir yere ihtiyaç duymadan keyifli bir yaşama bağlayacak. Biri 58 katlı, 9’u tarihi toplam 12 bloktan oluşan projede 470 konut, 572 ofis, 30 ticari birim bulunuyor. Proje 1+0 ‘dan 3+1’e kadar geniş alternatifler sunuyor. Tamamıyla mobilyalı ve otel konseptinde teslim edilmesi planlanan 1+0 daireler yoğun ilgi görüyor.

Eşsiz manzarası ve donatılarıyla çok keyifli

Panoramik manzarasıyla eşsiz bir keyif sunan Mahall Bomonti İzmir, açık ve kapalı havuz, spa, koşu ve bisiklet yolu, kaykay ve paten pisti, tenis kulübü ve kortları, fitness merkezi ve açık ve kapalı çocuk eğlence alanları gibi sosyal donatılarıyla çalışanlar, yaşayanlar ve her yaştan sakinleri için farklı sosyal seçenekleri bir arada barındırıyor.

Tarihi dokuyla iç içe modern bir yaşam

Mahall Bomonti İzmir, kentin, yaşam kalitesi, inşaat teknolojisi ve güvenlik seviyesi en yüksek projesi olarak, öncü mimarlık ofisleri Epig Mimarlık, Tarkan Önal Design tarafından tasarlandı. Açık ve kapalı havuz, spa, fitness merkezi, tenis kortları ve çocuk oyun alanlarıyla Mahall Bomonti İzmir, çalışanlar, yaşayanlar, her yaştan sakinleri için farklı sosyal seçenekleri bir arada barındırıyor.



3+1 loft dairelerde ayrıcalıklı yaşam

Kendine özgü ve nitelikli dekorasyon seçimlerinin yanı sıra, pastel ve canlı renklerin birbiriyle uyum içerisindeki dengeli tarzıyla da ayrıcalıklı yaşamlar sunan loft daireler; yüksek tavanla iç mekanda kullanıcılarına ferahlık hissini, geniş pencereler sayesinde ise, şehrin eşsiz panoramik manzarasını sunuyor.



Hayatı kolaylaştıran 1+0 ve 1+1 daireler

Açık ve koyu tonlardaki renk kombinasyon seçeneklerinin, estetik tasarımlar ile desteklendiği daireler, günlük hayat akışını kolaylaştıran tüm fonksiyonel çözümleri de bünyesinde topluyor.



Ferah ve dinamik ofisler

Çağdaş teknolojinin gereksinimi olan tüm ihtiyaçlara rahatlıkla cevap verebilen ofisler, fonksiyonel alanlardaki gün ışığını verimli kullanarak ferah, dinamik ve yaratıcı kurguda tasarlandı.

Kule Ofisler.

55’ten 210 metrekareye, 29 ile 57. katlar arasında yer alan Kule Ofisler, 3,80 metre tavan yüksekliği, açılan camları ve panoramik Körfez manzarası ile iş dünyasında yeni bir bakış açısı getiriyor.

Loft Ofisler

4 ve 5’inci kata konumlandırılan Loft Ofisler, 480–530 metrekare aralığındaki genişliği, bölgesel çift kat 8 metre yüksekliğindeki tavanları ve geniş terasları ile İzmir'de bir ilke imza atıyor.

Teras Ofisler

70 ile 530 metrekare aralığında değişen ölçülerde, 4 metre tavan yüksekliği, geniş teras ve bahçeleri, komple açılan camları ile teras ofisler işten ziyade bir yaşam alanı sunuyor.



Mudo’dan, Mahall Bomonti İzmir için özel tasarım

Tamamıyla mobilyalı teslim edilecek 1+0 daireler Mudo tarafından özel olarak tasarlanan ürünlerle döşendi.

Tüm rezidanslarda Divan konforu yaşanacak

Mahall Bomonti İzmir’deki konutlarda, Divan konforu yaşanacak. Projedeki tüm rezidanslar Divan markasıyla işletilecek.

Yolların kesiştiği noktada yaşamı çok kolaylaştıracak

Mahall Bomonti İzmir, kentin kalbinde tüm yolların kesiştiği çok özel konumuyla yaşamı çok kolaylaştıracak. Mahall Bomonti İzmir, Alsancak ve Kordon’a bir adım uzakta. Konak ve Karşıyaka’ya birkaç dakikada ulaşım imkânı sağlıyor. Metro istasyonu sadece 400 metre. En uzağı 8 kilometre tam 4 üniversite ve 5 büyük hastanenin tam merkezinde. Öte yandan Urla 20, Çeşme 35, Manisa 25, Aydın 40 dakika uzaklıkta.

Üstelik cazip ödeme koşulları ile konut veya ofis sahibi olabileceğiniz Mahall Bomonti İzmir projesinde;

329.000 TL’den başlayan fiyatlar ile;

Peşin ödemede; %15 indirim,

Türkerler vadeli ödemede; liste satış fiyatı üzerinden %25 peşinat ile geriye kalan %75 için 48 ay “0”faiz ödeme imkanı,

Banka kredili ödeme seçeneğinde; 120 aya kadar kredi imkanı,

Ayrıca, kendi belirleyeceğiniz ödeme seçenekleri de sunulmaktadır.

Tarihi mekanda, restore edilen satış ofisimizi ve örnek dairelerimizi görmenizi öneririz.