Karden İnşaat’tan Beylikdüzü-Bahçeşehir hattına ikinci imza ‘’Self İstanbul’’

İstanbul’un nitelikli konut bölgelerinde markalı projelere imza atan Karden İnşaat, yeni yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor.

Beylikdüzü – Bahçeşehir TEM bağlantı yolu bitişiğinde konumlanan ve bölgenin en yeşil projesi olarak öne çıkan Self İstanbul’un lüks ve konforlu dairelerinin metrekaresi lansmana özel 3.200 TL’den başlıyor.

Ev, iş ve alışveriş yaşamını bir araya getiren Self İstanbul’un, yalnızca ev sahibi olmak isteyenlerin yaşamlarına değil, bulunduğu bölgenin geleceğine de değer katması bekleniyor.

YEŞİLİ BOL, SOSYAL DONATILARI ZENGİN

Ayrıcalıkları ve proje detaylarıyla ve bölgeye büyük değer katacağı beklenen Self İstanbul, 203 Milyon TL’lik yatırımla yükseliyor.

26bin metrekare alan üzerinde bölgenin en değerli noktasında inşa edilen proje, geniş peyzaj ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor.

Self İstanbul’da proje alanının yüzde 85’i peyzaja ayrılırken, yeşil dokulu konsepti, estetik mimarisi, konforlu daireleri, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği ticari alanları, zengin spor ve sosyal yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunuyor.

KARADENİZ; “ BÖLGENİN EN AVANTAJLI PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Merkezi bir lokasyonda bölgenin en avantajlı projesini hayata geçirdiklerini belirten KARDEN İnşaat Yönetim Kurulu Başka Paşa Karadeniz, “ Projemizin lokasyonu, E-5 ve TEM aksını bağlayan Beylikdüzü - Bahceşehir yoluna cephe, mevcut Metrobüs hattının hemen yanında ve yeni yapılacak 2 Metro hattına yakın mesafede yer alıyor. 609 dairenin yer aldığı Self İstanbul projemizde özel okul ve 60 adet mağaza bulunuyor. Projemizi, 26 dönüm arazi üzerinde, 203 milyon yatırımla hayata geçiriyoruz. Yüzde 85’i peyzaj alanı olan bu proje ile bölgeye de maksimum katkı sağlamayı hedefliyoruz. Projemizde birçok yeniliğe imza attık. Panaromik manzaradan ve gün ışığından faydalanmak için kat yüksekliğimizi net 3.20 metre yaptık. İlk defa bir projede yaklaşık 1000 metrekare çocuk sosyal tesisi tasarlayarak, projemizde çocuklara ne kadar çok önem verdiğimizi gösterdik. Ayrıca her daire için oluşturduğumuz hava alan depolarda, daire sahiplerinin kullanmadıkları eşyalarını depolayabilecekleri alanlar oluşturduk. Ön talep dönemi ile kayda değer bir talep aldık, lansman ile beraber satışlara başlıyoruz. Lansman dönemine özel metrekare birim fiyatımızı 3200 TL olarak belirledik. Yatırımcılarımıza referans projemiz olan Sembol İstanbul’da olduğu gibi Self İstanbul projemizde de yüksek prim kazandırmayı hedefliyoruz”dedi.

ALTERNATİFLİ DAİRE SEÇENEKLERİ SUNULUYOR

Maksimum kullanılabilir alanlar sunacak şekilde tasarlanan daireleriyle konforlu bir yaşam anlayışına odaklanılan Self İstanbul’da; yatırımcıya balkonlu 1+1, ebeveyn banyolu 2+1, süit odalı 3+1, 4+1 konut tipleri ile çatı dubleksi ve bahçe katları olmak üzere farklı seçenekler sunuluyor.

Projede ayrıca, bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan 60 adet dükkânın yer alacağı çarşı konsepti yatırımcılara özellikli iş ve yaşam alanı sunuyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL ALANLAR

Çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilen Self İstanbul’da, 27 derslikli özel okulun yanı sıra çocukların güven içinde özgürce vakit geçirebileceği açık ve kapalı aktivite alanları da yer alıyor.

Zengin peyzaj alanları sunulan projede; yürüyüş yolları, dinlenme alanları, bitkisel peyzaj, sosyal tesis ve açık havuz yer alıyor. Ayrıca 7/24 özel güvenlik, her daireye özel depo alanı ile kapalı otopark da projede yer alıyor.

MERKEZİ LOKASYONDA YER ALIYOR

Ulaşım açısından avantajlı bir konumda yer alan Self İstanbul, toplu taşıma imkânlarının yer aldığı İstanbul’un en işlek ulaşım aksı E-5 Otoyolu ve AVM’lere yakınlığı ile dikkat çekiyor.

Proje bitiminde devreye girecek 2 Metro hattına yakın bir noktada bulunan proje;Metrobüs, TEM Otoyolu ve Atatürk Havalimanı gibi önemli lokasyonuyla büyük avantaj sağlıyor.

İnşa çalışmalarının başladığı projede teslimler iseEylül 2019’da yapılacak.

KİŞİYE ÖZEL ÖDEME SEÇENEKLERİ

Bölgesinde en iyi şartları en cazip fiyat ile sunan projede; kişiye özel ödeme seçenekleri ile kolayca ev sahibi olma konusunda müşterilere çok cazip avantajlar sunuluyor.