Kentsel dönüşümün öncüsü KİPTAŞ Locamahal’i lanse etti

Kentsel dönüşüm projelerinin en önemli kurumlarından biri olan KİPTAŞ, geliştirdiği yeni projelerle kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlamaya devam ediyor. Bugüne dek inşa ettiği 75.000 konutla kalite ve güvenin sembolü haline gelen KİPTAŞ, İstanbul’un en merkezi bölgelerinden Veliefendi’de 1262 konutluk yeni bir projeye imza atıyor.

"Yerinizi alın, geleceği kazanın" sloganıyla İstanbul’un pilot bölgesi Zeytinburnu’nda prestijli bir yaşam merkezi inşa eden KİPTAŞ, ayrıcalıklı ve sosyal donatı zengini projesiyle bölgedeki dönüşüme öncülük ediyor.

36 bin metrekare alan üzerinde 20 bloktan oluşan Locamahal Veliefendi, lokasyonuyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikli konumu, mimari yapısı ve birinci sınıf malzeme kalitesi ile bölgenin sembol projesi olarak öne çıkan Locamahal Veliefendi’de en küçük dairelerin metrekaresi lansmana özel 5.750 TL’den başlıyor.Şehrin kalbinde yükselen ve lokasyonuyla son derece cazip bir noktada yer alan Locamahal Veliefendi, İstanbulluların en çok tercih ettiği gözde yaşam alanları arasında yer alıyor.

Sahil hattıyla, E-5 Otoyolu’na yakınlığıyla, Metro, Metrobüs, deniz otobüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi tüm toplu ulaşım akslarının merkezinde yer alan Locamahal Veliefendi projesi; sahil - E-5 arasında yer alan konumuyla yatırımcılara büyük avantaj sağlayacak.

YILDIRIM: “ KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

KİPTAŞ olarak 75 bin konutla kaliteli yaşamı İstanbul’un dört bir yanına yaymanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtenKİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım; “Şehrin kalbindeki konumu ve lokasyonuyla son derece cazip bir noktada yer alan Locamahal Veliefendi projemiz, İstanbulluların ençok tercih ettiği gözde yaşam alanları arasında yer alıyor. Sahil hattıyla, E-5 Otoyolu’na yakınlığıyla, Metro, Metrobüs, deniz otobüsü ve Marmaray gibi tüm toplu ulaşım akslarının merkezinde yer alan Locamahal Veliefendi projemiz; sahile ve E-5’e 3 dakika, Atatürk Havalimanı’na 8 dakikalık mesafesiyle yatırımcılara büyük avantaj sağlayacak.Böylesine değerli bir bölgeye yatırım yapmaktan, kentsel dönüşüm için örnek teşkil edecek bir projeyi daha hayata geçirmekten ve bu değerli bölgeye daha çok değer kazandırıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Burası ciddi anlamda potansiyeli yüksek bir lokasyon. Kentsel dönüşüm noktasında İstanbul’da, özellikle Zeytinburnu ve çevresinde gerçekleştirilecek her bir projenin önemi büyük. Sonuçta halkımıza hizmet ediyoruz, daha modern, sağlıklı, güvenilir, deprem riski öngörülerek inşa edilmiş yepyeni evler teslim ediyoruz. KİPTAŞ olarak 450 milyon TL yatırımla inşaa edeceğimiz Locamahal Veliefendi projemizle bölgeye biz de maksimum katma değer sağlamayı amaçlıyoruz”dedi.

ŞEHRİN MERKEZİNDE AYRICALIKLI BİR YAŞAM MERKEZİ

İstanbul’un en merkezi bölgelerinden Veliefendi’de, E-5’in yanı başında, Avrasya Tüneli ve Marmaray’a 5 dakika mesafede konumlanan Locamahal Veliefendi ile KİPTAŞ, yaşama dair tüm ayrıcalıkları şehrin kalbine taşıyor.

Büyüklükleri 119 metrekare ile 208 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 3 tip daire seçeneği bulunan projede toplam 1.262 konut yer alıyor. Modern yaşamın tüm özelliklerinin hayata geçirileceği Locamahal’de; temalı çocuk oyun alanları, spor sahaları, fitness merkezi, sauna, Türk Hamamı, havuz, yürüyüş-koşu ve bisiklet parkurları bulunuyor.

Locamahal Veliefendi’de ayrıca çocuklara özel; atlama taşları, metal sazlıklar, tırmanma duvarı, kum havuzu, kaydırak, tünelli kaydırak, oyun tepeleri ve temalı oyun parklarıyla keyifle vakit geçirebilecekleri geniş alanlar sunuluyor.

Projede her daireye özel tanımlanan otopark alanlarının yanı sıra 7/24 kesintisiz güvenlik hizmeti de mevcut.

BÖLGENİN EN ULAŞILABİLİR PROJESİ

Gayrimenkul yatırımcılarının gözde noktaları arasında yer alan ve kazançlı bir gelecek vadeden Locamahal Veliefendi, lokasyonuyla da dikkat çekiyor.

E-5 Otoyolu’nun yanı başındaki konumuyla bölgenin en ulaşılabilir projesi olarak öne çıkan Locamahal Veliefendi, Zeytinburnu Metro durağına yürüme mesafesinde bulunuyor.

Proje ayrıca sahil yolu bağlantısıyla Bakırköy Deniz Otobüslerine, Avrasya Tüneline ve Marmaray’a 5’er dakikalık mesafede konumlanıyor.

Aralık 2020’de teslim edilmesi planlanan projenin inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.