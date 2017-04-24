Konut satışlarında bahar havası

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında markalı konut üreticilerinin kampanyaları, düşük faiz oranları ve vergi teşviklerinin etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 128 bin 923 adet oldu. TÜİK’in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, ‘ipotekli satış’ olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da aynı dönemde yaklaşık yüzde 30 artışla 50 bin 424 adet olarak gerçekleşti. Rakamlardaki artışta en önemli etkenlerden biri de Emlak Konut ve KonutDer öncülüğünde başlatılan ve 240 ay vade ile ev sahibi olmaya imkan tanıyan ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyası oldu. Hükümet de konut satışlarında KDV ve tapu harcında indirime gitmiş, damga vergisini de sıfırlamıştı.

İPOTEKLİ SATIŞ ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.9 artarak 50 bin 424’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 39.1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 9 bin 661 konut satışı ve yüzde 19.2 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 59.1 ile Artvin olduğu görüldü.

İstanbul 22 bin 443 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17.4) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 15 bin 4 konut satışıyla (yüzde 11.6) Ankara, 8 bin 59 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 8 konutla Hakkari, 12 konutla Ardahan ve 39 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

REFERANDUM ETKİSİ

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 56 bin 376 oldu. İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.9 artışla 72 bin 547 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12 bin 471 konut satışı ve yüzde 17.2 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 55.6 oldu. TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, nisan ayındaki referandum sürecinin de mart ayı satışlarını hızlandırdığını belirterek, “Konut almak isteyenlerin referandum öncesi işlemleri bitirmek yönünde bir eğilimi vardı. Bu da mart ayı satışlarını destekledi” dedi.

HÜKÜMETİN VERGİ DESTEĞİ TETİKLEDİ