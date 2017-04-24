Konut satışlarında bahar havası
Mart ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 129 bine dayandı. İpotekli konut satışları ise yüzde 30 artışla 50 bin 424 adeti gördü. Sektör temsilcileri satışlarda, 240 ay vade imkanı sunan ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyasının etkili olduğunu belirterek “Vergi indirimleri ve faizlerin düşük oluşu da satışları ciddi destekledi” dediler.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye genelinde konut satışları mart ayında markalı konut üreticilerinin kampanyaları, düşük faiz oranları ve vergi teşviklerinin etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 128 bin 923 adet oldu. TÜİK’in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, ‘ipotekli satış’ olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da aynı dönemde yaklaşık yüzde 30 artışla 50 bin 424 adet olarak gerçekleşti. Rakamlardaki artışta en önemli etkenlerden biri de Emlak Konut ve KonutDer öncülüğünde başlatılan ve 240 ay vade ile ev sahibi olmaya imkan tanıyan ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyası oldu. Hükümet de konut satışlarında KDV ve tapu harcında indirime gitmiş, damga vergisini de sıfırlamıştı.
İPOTEKLİ SATIŞ ARTTI
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.9 artarak 50 bin 424’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 39.1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 9 bin 661 konut satışı ve yüzde 19.2 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 59.1 ile Artvin olduğu görüldü.
İstanbul 22 bin 443 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17.4) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 15 bin 4 konut satışıyla (yüzde 11.6) Ankara, 8 bin 59 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 8 konutla Hakkari, 12 konutla Ardahan ve 39 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.
REFERANDUM ETKİSİ
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 56 bin 376 oldu. İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.9 artışla 72 bin 547 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12 bin 471 konut satışı ve yüzde 17.2 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 55.6 oldu. TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, nisan ayındaki referandum sürecinin de mart ayı satışlarını hızlandırdığını belirterek, “Konut almak isteyenlerin referandum öncesi işlemleri bitirmek yönünde bir eğilimi vardı. Bu da mart ayı satışlarını destekledi” dedi.
HÜKÜMETİN VERGİ DESTEĞİ TETİKLEDİ
“Bugün açıklanan mart ayı satış rakamlarından oldukça memnunuz. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2017 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 oranında artarak 128 bin 923’e ulaştı. Öte yandan 2017’nin ilk çeyrek rakamları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.5 büyüyerek 326 bin konut satışı gerçekleştirildi. Sektör olarak ilk çeyreği çok iyi bir performans ile kapattık. Şubat ayında başlayan ve mart ayı sonuna kadar devam eden kampanyanın satışlar üzerinde ki olumlu etkilerini yaşadık ve 240 aya kadar uzayan vadeler konutu daha ulaşılabilir hale getirdi. Tabi kredi faizlerinin 0.90 seviyesinde olması da konut alımlarına olumlu yönde etki etti.”
“Gayrimenkul sektörü doğru hamlelerin yapılmasıyla taşıdığı büyük potansiyeli ortaya çıkarıyor. Son yıllarda yaşanan gayrimenkul hareketliliği, insanlar için her zaman birinci sırada yatırım aracı olan konutu daha da cazip hale getirdi. Emlak Konut GYO, GYODER ve KonutDer’in öncü olduğu ve Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan 240 ay vade kampanyasının satışlara katkısı oldu. Hükümetimiz de proje geliştiriciler için yolu açtı, Maliye Bakanımız birbiri ardına hayata geçirilen düzenlemelerle desteğini esirgemedi ve bizler de şantiyelerimizin hiç durmadan çalışması adına elimizi taşın altına koyduk. DAP Yapı olarak 2017 yılının ilk üç ayında 700 milyon TL’lik satış gerçekleştirdik. Yatırımlarımız devam edecek.”
GYODER ve Emlak Konut GYO tarafından başlatılan ve bankalarla yapılan özel anlaşmalar çerçevesinde faiz oranlarında ciddi sübvansiyon yapıldı. Tüketiciye çok olumlu yansıyan bu durumda gayrimenkul geliştirici firmalar kendi karlarından fedakarlık yaptı. Bankaların faiz oranlarının bir kısmını biz karşıladık. Bu da tüketiciye fırsat olarak yansıdı. Tapu harçları ve damga vergisindeki indirimlerle birlikte alım için tüketici harekete geçme fırsatı buldu. Hiç olmayan 240 ay vade imkanı da sunuldu. 20 yıl vade ile hiç ev sahibi olamayacağını düşünen kitle de bu dönemi değerlendirdi. Faiz oranlarının avantajı ve ertelenmiş alıcının satın almaya geçmesiyle konut satışlarının arttığını düşünüyorum.”
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