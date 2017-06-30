Radisson Blu’nun Türkiye’deki İlk Rezidans Yatırımı, Batışehir’de Kapılarını Açtı

Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 gibi farklı seçeneklerde toplam 171 daireden oluşan Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir, çağdaş bir mimari içerisinde 5 yıldızlı hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırlıyor.

Radisson Blu’nun Türkiye’deki ilk hotel apartments konseptli rezidansı Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir, otel konforunu rezidans dairelerinde yaşamak isteyen misafirlerini ağırlamaya başladı.

Lanse edildiği günden bu yana yurt içi ve yurt dışından yatırımcıların odak noktasında yer aldıklarını belirten Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı; “Türkiye’de tüm fonksiyonları ile hayata geçen ilk karma yaşam projesi Batışehir, sosyal yaşam alanları, büyüklüğü ve lokasyon avantajı ile sadece bireysel yatırımcıların değil, kurumsal yatırımcıların da tercih noktası oldu. Özel okul, ofis, otel, mağaza, konut, rezidans gibi gayrimenkul sektörünün tüm önemli ürünleri aynı projede toplandı. Ödüllü projemizdeki ikinci önemli turizm yatırımı, dünyaca ünlü otel markası Radisson Blu tarafından gerçekleşti ve kapılarını tüm dünyaya açtı. Bu yatırımın Türkiye’ye yeni ve oldukça konforlu bir konaklama deneyimini kazandırması da bizi ayrıca memnun etti. Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir 3+1’e kadar uzanan geniş daireleri, 5 yıldızlı hizmet kalitesiyle uzun süreli konaklamanın da adresi olacak.” dedi.

5 Yıldızın Tüm Olanakları Sunuluyor

171 ferah ve konforlu dairesiylehizmete giren Radisson Blu Residence Istanbul Batışehirdairelerinin tümünde konumuna göre balkon veya teras yer alıyor. Beş yıldızlı otel konforu sunan Radisson Blu Residence İstanbul Batışehiryüksek hızlı internet, tüm gün açık olan restoran, bar, 5 adet toplantı salonu, spor salonu ve otopark alanları ile bölgede öne çıkıyor. Rezidans bünyesinde Radisson Blu imzası taşıyan Larder Restaurant yer alıyor. Restoranda Türk ve dünya mutfaklarından seçilmiş lezzetler özel sunumlarla misafirlere sunuluyor. Dünya mutfağı ve Türk mutfağını harmanlayarak bölgeye yeni bir soluk getiren restoran, misafirlerine özel lezzetler de sunuyor. Dışarıdan gelen misafirlerin de yararlanılacağı restoran set mönü veya açık büfe seçenekleriyle de hizmet veriyor.