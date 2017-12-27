Sur Yapı’nın 2018 portföyü 11 milyar TL

İstanbul, Antalya ve Bursa’da yer alan 16 farklı projede 23 bin 400 konutluk portföye ulaşan Sur Şirketler Grubu, inşaat, AVM ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla 2017’de 1,2 milyar TL’lik ciro elde etti. 2018 yılında ise 1,7 milyar TL ciro hedefi koydu. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “2017 yatırım yılıydı, 2018 üretim ve satış yılı olacak” dedi.

2017’de yeni yatırımlarla büyüyen Sur Yapı, yılı rekorla kapatıyor. Antalya’da örnek dönüşüm projesiyle Türkiye’nin turizm başkentine yeni bir şehir armağan etmeye hazırlanan Sur Şirketler Grubu, inşaat, AVM ve enerji sektöründeki yatırımlarıyla 2017’de 1,2 milyar TL’lik ciroya ulaştı.

2017’de 6 proje lansmanı ve 3 büyük kampanya gerçekleştirdi

2017 yılında İstanbul, Bursa ve son olarak Antalya’daki 14 satış ofisinde 16 projenin satışını gerçekleştiren Sur Yapı, sadece inşaatta bin 800 konut, ofis ve dükkan satışı yaptı. 2017 yılında Excellence Koşuyolu, Tempo City, Topkapı Evleri, YeşilMavi, Muhit ve Semt Bahçekent projelerinin lansmanlarıyla birlikte ‘Aynen Öyle’, ‘Olur Olur Bal Gibi Olur’ ve ‘Mutlu Evler Türkiye’ isimli 3 büyük satış kampanyası gerçekleştirdi. Ayrıca Antalya projesinin ön satışlarına başladı.

Sur Yapı 2017 yılında yatırımlarının yanı sıra tamamlanan projelerinde de teslimatları gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısında Bursa Nilüfer’de 75 bin metrekare kiralanabilir alanda birçok ulusal ve uluslararası markanın yer aldığı Marka Alışveriş Merkezi’ni hizmete açtı. Yılın son iki ayında ise Güneşli’de Mirage Rezidans ve Sultanbeyli’de İlkbahar projelerinin teslimatlarını yaptı.

Kampanyalar devam edecek

Kişiye özel ödeme planlarını esas alan, ‘Mutlu Evler Türkiye’, ‘Bal Gibi Olur’ ve ‘Aynen Öyle’ kampanyalarıyla müşterilerine kulak veren Sur Yapı, 2018’de de aynı bakış açısıyla yola devam edecek. Metrekaresi 2 bin 500 TL’den 22 bin TL’ye kadar her kesimden her bütçeye seslenen üretimiyle Sur Yapı, “Türkiye’nin markası” kimliğini 2018 yılında da taşıyacak.

2018 üretim ve satış yılı olacak

2017’de yatırımlarla büyüyen Sur Yapı, yeni yılda üretime ağırlık verecek. Sur Yapı için 2018 ‘üretim ve satış yılı’ olacak. Satış ve inşası devam eden Excellence Koşuyolu, Tempo City, YeşilMavi Maltepe, Topkapı Evleri, Lavender, Muhit Sancaktepe, Gölbahçe Evleri, Şehir Konakları, Semt Bahçekent, Bahçeyaka Ispartakule, İlkbahar 2 ve Antalya projelerine ek olarak İstanbul’da 2 yeni projenin satış ve inşasına başlayacak.

2 projeye 750 milyon TL yatırım yapılacak

2018 yılında Sancaktepe ve Ümraniye’de konut ve ticari alanlardan oluşan iki yeni proje yatırımı gerçekleştirilecek. Bu projelerin toplam yatırım bedeli 750 milyon TL olacak.

1 milyar 700 milyon TL ciro hedefi

2018 yılı için konut, AVM ve enerji alanlarında 1 milyar 700 milyon TL ciro hedefi koyan Sur Yapı, 2018 yılında yüzde 40 oranında büyüme hedefliyor.

Yeni AVM projeleri 2018’in gündeminde

Türkiye’ye konsept projeler sunan Sur Yapı, perakende sektöründe büyümeye devam ediyor. Sur Yapı, 2017 yılının Haziran ayında Bursa’da yer alan Marka AVM projesini hizmete açtı. 2017 yılında Axis Kağıthane, Metrogarden, Axis İstanbul ve Marka AVM’de yaklaşık 32 milyon misafir ağırladı. Perakende sektöründe çalışmalar 2018 yılında da devam edecek. Çekmeköy-Sancaktepe ve Ümraniye’nin kesişim noktasında yer alan Metrogarden AVM’yi büyütme projesi hayata geçiyor. Sur Yapı ayrıca Antalya ve İzmir’de önümüzdeki yıllarda geliştireceği iki yeni AVM projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya’da yeni bir şehir

Sur Yapı’nın 2017’de ön satış sürecine başladığı en büyük proje Antalya’da. Türkiye’nin örnek dönüşüm projesi kapsamında Antalya’nın Kepez-Santral bölgesinde yeni bir şehir inşa ediliyor. 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerindeki projenin içerisinde 250 bin metrekare üzerinde kurulacak şehir parkı Antalya’nın en büyük parkı olacak. Proje içerisinde konut, ofis, home ofis, dükkan, AVM, otel, hastane gibi faaliyetlerin yer aldığı yaklaşık 19 bin bağımsız bölüm yer alacak.

Sur Enerji tüm projelerinin ihtiyacına denk elektrik üretiyor

Sur Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sur Enerji de yatırımlar çerçevesinde büyüdüğü bir yılı gerisinde bıraktı. 2017’de Mersin’de yer alan Elmalı RES santrali devreye alındı. 2018 yılının ilk çeyreğinde ise Kurtini RES santralinin devreye alınması planlanıyor. Sur Enerji, inşası devam eden diğer enerji projelerini 2019 yılında hayata geçirmeyi hedefliyor. Sur Enerji’nin yenilenebilir enerji kaynaklı ürettiği elektrik miktarı, Sur Yapı’nın tüm projelerinin ihtiyacı olan enerjiyi karşılayabiliyor.

Elmas: Türkiye için çalışıyoruz

“Sur Yapı olarak Türkiye’nin enerjisine ve geleceğine inanıyoruz” diyen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Hem gayrimenkul sektörü olarak hem de sektörün önemli bir markası olarak Türkiye’nin kalkınmasına ve ilerlemesine odaklandık. Bu sorumluluğun bilinciyle doğru yatırımlara ve doğru dönüşüm projelerine imza atıyoruz” dedi.

“2018 portföyünün değeri 11 milyar TL”

Elmas, “Sur Yapı adına 2017, yatırım ve gelişimin ön plana çıktığı bir yıl oldu. 2018 yılında yeni projelerle birlikte 23 bin 400 konut ve ticari alanın yer aldığı bir portföyü yürüteceğiz. Bu yöneteceğimiz portföyün değeri yaklaşık 11 milyar TL olacak. Hedeflerimiz de çok büyük… 2018 yılında ise Sur Yapı ve grup şirketleri için toplamda 1 milyar 700 milyon TL ciro hedefliyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda yatırım yapmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ayrıca 2017 yılında lanse ettiğimiz 6 proje ve faaliyete aldığımız Bursa Marka AVM projemizle birlikte doğrudan ve dolaylı olarak 6 bin kişilik ek istihdam sağladık. 2018 yılında ise mevcut istihdamımıza ek olarak sadece Antalya projemizde 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacağız” dedi.

200 Milyon TL’lik sertifika yolda

2018 yılında alternatif finans modellerinin gelişeceğine dikkat çeken Elmas, “Özellikle gayrimenkul sertifikalarının daha aktif kullanıldığı bir yıl olacak. Sur Yapı olarak en az 3 projemizde 200 milyon TL’lik sertifika ihracı düşünüyoruz. Antalya’daki 19 bin birimden oluşan dev kentsel dönüşüm projemiz ve İstanbul’daki 2 projemizde bu uygulamayı denemeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

23 bin 400 konutluk 16 proje sürüyor

2017’nin ilk 6 ayında her ay bir proje hayata geçirdiklerini belirten Elmas, şu bilgileri verdi: ”2018, bizim için üretim ve satış yılı olacak. 23 bin 400 konutluk 16 projemizde üretim sürecek. İstanbul’da 2 yeni projenin daha satışı başlayacak. Böylece 2018 yılında ciromuzun yüzde 40 artmasını öngörüyoruz.”

Antalya’ya 70 bin kişilik yeni bir şehir

Türkiye’nin en büyük ve örnek kentsel dönüşüm projesi olan Antalya’da 2018 Mart ayında lansmana hazırlandıklarını belirten Elmas, “Antalya’da tahminlerimizin çok ötesinde büyük bir ilgiyle karşılandık. Bir anda tüm şehir projemizi konuşmaya başladı. 40 bin civarında ön talep gelince ön satış sürecine başladık. Bu ilgi bizi çok mutlu ediyor. Sadece Antalya değil Türkiye’nin 81 ilinden ve 39 farklı ülkeden talep aldık. 19 bin bağımsız birimden oluşan proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı yeni bir şehir ortaya çıkacak. Bu şehirde 1,3 kilometrelik alışveriş caddesi bölgenin cazibe merkezi olacak. Ayrıca spor, kültür, eğitim ve sağlık kompleksleri bölgede yaşama değer katacak. 8 yılda tamamlanması planlanan projeye toplam 8 milyar TL yatırım yapılacak. Proje süresince Antalya’da doğrudan ve dolaylı her yıl 5 bin kişi istihdam edilecek” dedi.