Suya sanat, Ispartakule’ye renk katan proje “Ebruli Ispartakule”

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut GYO güvencesiyle planlı bir şekilde gelişen Ispartakule’nin yeni projesi Ebruli Ispartakule, bölgede prestijli bir yaşam projesi olarak hayata geçiriliyor.

Sıtar İnşaat, Aslan Yapı ve Torkam İnşaat’ın uzun zamandır merakla beklenen yeni projesi Ebruli Ispartakule, sağladığı yüksek prim avantajıile konut alıcılarına avantajlı bir yatırım vadediyor.

Ebruli Ispartakule, lansman dönemine özel avantajlı fiyatların yanı sıra Emlak Konut GYO’nun yeni kampanyası dahilinde konut alıcılarına yüzde 10 peşin, 84 ay 0 faizle taksitlendirme imkanı sunuluyor. Projede dairelerin metrekare başlangıç fiyatı ise 3.500 TL olarak belirlendi.

600 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA HAYATA GEÇİYOR

600 milyon TL’lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen ve bölgedeki konut projeleri arasında öne çıkan Ebruli Ispartakule, 41 bin 168 metrekare arsa alanı üzerinde inşa ediliyor.

4 katlı konaklar ile 28 katlı blokların yer aldığı Ebruli Ispartakule’de aile öncelikli yaşam yatırımcılara sunuluyor.

2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinin yer aldığı projede 724 daire ve 52 cadde mağazası yer alıyor.

Tamamı geniş ve ferah dairelerden oluşan Ebruli Ispartakule’de; 114 metrekareden başlayan 2+1, 162 metrekareden başlayan 3+1 ve 192 metrekareden başlayan 4+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Ebruli Ispartakulı proje lansman toplantısı konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum: Emlak Konut olarak, gelişim akslarında yeni projeler üretilmesi konusunda büyük rol oynuyoruz. Bu akslardan birinin de İstanbul’un yükselen değeri, planlı alt yapısı, kentsel hizmetleri ile ön plana çıkan Ispartakule olduğuna inanıyoruz. Yüklenicimiz Sitar İnş. A.Ş., Aslan Yapı ve Torkam ile gerçekleştireceğimiz “Ebruli Ispartakule” projemiz, projenin yükseleceği bölge itibariyle ayrı bir öneme sahip. Atatürk Havalimanı’na, 3.Havalimanı’na, Kuzey Marmara bağlantı yoluyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 15-20 dakika ve yürüme mesafesindeki metroyla İstanbul’un her lokasyonuna kolaylıkla bağlanabileceğiniz, 724 konut ve 52 cadde mağazasından oluşan bir hayal dünyası ortaya çıkarıyoruz. Toplamda 600 milyon TL satış toplam gelirine sahip olacak Ebruli Ispartakule projemizin %22’si olan 132 milyon TL Emlak Konut şirket payı olacak.

Toplamda 47.168 m2 alan üzerinde gerçekleştirilecek Ebruli Ispartakule projemizde evlerin cadde mağazalarıyla çevrili olduğu bir meydan, ağaçların ve süs havuzlarının bulunduğu 6 bin metrekarelik park ve özellikle araç trafiğine kapalı alanlarda çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifle zaman geçireceği sosyal alanlar mevcuttur.

Sıtar İnşaat İcra Kurulu Başkanı Müslim Güzel:

İstanbul’un gelişen yüzü olarak nitelendirilen Ispartakule, TEM Otoyoluna 2 km mesafede olması ve Metronunda bölgeye gelmesi ile birlikte ulaşılabilirliği kolay katma değeri yüksek bir projeye imza attığımızın bilincindeyiz. Uzun süren bir projelendirme aşamasının ardından, bölgede yepyeni bir konsept oluşturmak için büyük emek harcadık ve Ebruli Ispartakule projemiz tamamlandığında sakinlerinin günlük ihtiyaç ve konforu için her türlü imkânı sunan, ulaşılabilirliği kolay, merkezi, içerik ve donanım anlamında güvenli bir proje olacak. 4 katlı konaklar ile 28 katlı blokların yer aldığı projemiz, İstanbul’un en önemli ulaşım güzergâhı olan Tem Otoyolu’na 2 kilometrelik ve yapılacak olan metroya yürüme mesafede yer alıyor. Biz de lansmanla birlikte 84 ay 0 faizli kamanyaya dahil olarak satışlarımıza başlıyoruz. Bu konuyla ilgili, sizlerin huzurunda Emlak GYO Genel Müdürü Murat Kurum’a sektöre olan destek ve teşvikleri için teşekkür ediyorum. Lansman dönemine özeldairelerin metrekare başlangıç fiyatını 3.500 TL olarak belirlendik veEmlak Konut GYO’nun yeni kampanyası dahilinde yüzde 10 peşin, 84 ay 0 faizle konut alıcılarına sunuyoruz

ZENGİN SOSYAL YAŞAM ALANLARINA SAHİP

Yaklaşık yüzde 65’ipeyzaja ayrılan ve geniş yeşil alanlarıyla konut alıcılarına ferah yaşam alanları sunan Ebruli Ispartakule, estetik mimarisiyle de dikkat çekiyor.

ÇEVRECİ ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ebruli Ispartakule, enerji ve su tasarrufu özellikleriyle de site sakinlerine katkı sağlayacak.

Projede ortak alanların aydınlatılmasında yenilenebilir enerji kullanımı devreye girerken otoparklarda da elektrikli şarj üniteleri yer alacak. Ebruli Ispartakule’de ayrıca, lavabo ve banyo suları gri su arıtma havuzunda arıtılarak peyzaj ve bahçe sulamasında değerlendirilecek.

ULAŞIM AĞI İLE ÇEVRİLİ BİR LOKASYONDA YER ALIYOR

TEM Otoyoluna yakın bir noktada yükselenEbruli Ispartakule ulaşım açısından son derece avantajlı bir konumda yer alıyor.

Çalışmaları devam eden Metro’ya yürüme mesafesinde bulunan proje; hizmete giren Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Bağlantı yolları, 3. Havalimanı gibi projelerin kesişim noktasında yükseliyor.

Yüksek yatırım potansiyeline sahip projenin; TEM Otobanına 2 kilometre, Atatürk Havalimanı’na 20 kilometre, 3. Havalimanı’na 41 kilometre mesafede yer alması Ebruli Ispartakule’yi şehrin gözde noktalarından biri haline getiriyor.