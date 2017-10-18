Türkiye'nin ilk müteahhit sertifika programı açıldı

Mimarlık ve mühendislik fakültelerinde eğitim alanlar dahil, farklı bölümlerden mezun olan hatta üniversite mezunu olmayanlar artık müteahhitlik yapabilecek. Evini kentsel dönüşüme verecek olan, arsası olup kendisi inşaat yapmak isteyen kişilere yönelik olarak İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Müteahhitlik Eğitimi Sertifika Programı açıldı.

Katılımcılara, iş dünyasının patron ya da yöneticileriyle birebir tanışma şansı sağlayan sertifika programı ayrıca kolay yaşam olanağı sağlayan, ergonomiye uygun yapılar inşa etme teknikleri, arsa seçimi, işlevsellik, ulaşılabilirlik, maliyet ve lokaysan gibi kriterlere uygun düşünme yeteneğini geliştirmek için önemli bir fırsat sunuyor.

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Hatay illerinde açılan programlar temel düzey ve ileri düzey şeklinde 2 modülden oluşuyor. Prof. Dr. Mehmet Fatih ALTAN yönetiminde açılan ve İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği laboratuvarlarında uygulama eğitimi ile de desteklenen ulusal ve uluslararası düzeydeki eğitim programı, yeni müteahhit olmak isteyenler, müteahhitler, mimarlar, mühendisler, teknikerler ve inşaat mühendisliği öğrencilerine, müteahhitliğin her aşamasını öğrenerek, iş hayatında rekabet şansını artırma olanağı tanıyor.