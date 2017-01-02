Türkiye’nin Yeni Konut Markası Luxera

Luxera Gayrimenkul’un ilk projesi olan Luxera Residence’ta satışlarda sona gelinirken, iki yeni projesi Luxera Meydan ve Luxera Yenibosna projelerinin inşasına Şubat 2017’de başlanacak.

Lansman öncesi avantajlı ödeme seçenekleri sunan Luxera Gayrimenkul, “Meydan ve Yenibosna” projelerinde yüzde 25 peşinata 24 ay vade imkanı sunuyor.

Konut alıcılarına emsalsiz bir yatırım fırsatı sunan Luxera Gayrimenkul, projelerinde yüksek prim vadediyor. Avantajlı fiyatlarla daire sahibi olunan projelerde; sosyal donatı alanları, mimari özellikler ve merkezi lokasyon dikkat çekiyor.

Üç projede de kapalı yüzme havuzu ayrıcalığı sunan Luxera Gayrimenkul, sağlıklı bir yaşam için fitness, Türk hamamı, sauna ve yürüyüş parkurunun yanı sıra çocuk oyun odaları, çocuk parkı ve hobi odalarıyla eğlenceli bir dünya kuruyor. Kapalı otoparka ek olarak her daireye bir depo alanı tahsis edilen projeler, merkezi lokasyonuyla bölgenin yüksek getirili yatırımını vadediyor.

LUXERA RESİDENCE’TA SON DAİRELERE ÖZEL KAMPANYA

İnşa çalışmalarına 2015’de başlanan Luxera Residence’ta 68 daire ile 5 ticari ünite yer alıyor. Mahmutbey, Maslak Caddesinde toplam 2 bin 500 metrekare arsa üzerinde konumlanan projede 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan daire seçenekleri mevcut. Projede daire büyüklükleri 115 ile 213 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Luxera Gayrimenkul, bölge ve proje donatılarına kıyasla konut fiyatlarını ekonomik seviyelerde tutarken gelecek vadeden projeyi avantajlı fiyatlarla yatırımcılara sunuyor. Daire fiyatlarının 490 bin TL’den başladığı projede firma, son dairelere özel yüzde 50 peşinata 9 aya kadar vade imkanı sunuyor.

Mahmutbey ve Maslak Caddelerinin kesişim noktasında, Yenikapı-Mahmutbey ve Mahmutbey-Kabataş Metro istasyonunun yanı başında yer alan Luxera Residence yatırımcısına büyük avantaj sağlıyor. TEM Otoyolu, Basın Ekspres yolu, E-5 Otoyolu ve Atatürk Havalimanı’na yakın bir noktada inşa edilen Luxera Residence’ta konut teslimleri Mayıs 2017’de yapılacak.

ULAŞIMIN MERKEZİNDE ELİT BİR PROJE “LUXERA YENİBOSNA”

İstanbulun prestijli bölgesi Bahçelievler - Yenibosna’da konumlanan Luxera Yenibosna; bünyesindeki 100 konut ve 4 bin metrekare ticari alanla bölgenin örnek projesi olmaya hazırlanıyor.

Yatırımcısına elit bir yaşam vadeden projede konutlar; 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşurken daire büyüklükleri 65 ila 95 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Konut alıcılarına lansman öncesi avantajlı fiyatların sunulduğu Luxera Yenibosna’da 1+1 daireler 465 bin TL’den başlıyor.

Ataköy- Halkalı Metrosu’nun en hareketli istasyonlarından birine komşu konumunda yer alan Luxera Yenibosna, ulaşım ağı ile çevrili bir bölgede yer alıyor. Basın Ekspres yolunun yanı başında yükselen proje, E5 Otoyoluna 3 dakika, TEM Otoyolu ve Atatürk Havalimanı’na 4 dakikalık mesafesiyle yatırımcısına büyük avantaj sağlıyor.

LUXERA MEYDAN’DA 390 BİN TL’YE KONUT FIRSATI

Kalite ve konfora önem veren ailelerin taleplerine cevap verecek şekilde tasarlanan Luxera Meydan’da 230 konut, 50 ticari ünite yer alıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 konut seçeneklerinin bulunduğu projede daireler 65 metrekare ile 170 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Lansman öncesi avantajlı fiyatların sunulduğu Luxera Meydan’da 1+1 dairelerin peşin fiyatı 390 bin TL’den başlangıç gösteriyor.

Gayrimenkul yatırımcılarının gözde noktaları arasında yer alan proje, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Havalimanı gibi devlet yatırımlarının çevrelendiği bölgede konumlanıyor. Bölgenin iki önemli caddesinin kesiştiği noktada yer alan Luxera Meydan projesi,

konut alıcılarına Metro ayrıcalığı da sunuyor. TEM Otoyolu ve Basın Ekspres Yolu'nun yanı başındaki proje; E5 Otoyoluna 6, Atatürk Havalimanı ise sadece 7 dakika mesafede bulunuyor.

İnşa çalışmalarına Şubat 2017’de başlanacak olan Luxera Meydan ve Luxera Yenibosna projelerinin teslimleri ise Aralık 2018’de yapılacak.