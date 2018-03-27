Ünlü markalar yeni konseptleri ile ilk kez İstMarina AVM’de yer alacak

Kartal’da sahile sıfır konumuyla 200 bin metrekare inşaat alanına kurulu olan, 70 bin metrekare kiralanabilir alana sahip ve 3 kattan oluşan İstmarina AVM’de açık ve kapalı alışveriş mekanların yanı sıra 2 bin araç kapasitesine sahip otopark alanı, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal donatı alanı yer alıyor. 250 Milyon Euro yatırımla hayata geçirilen İstMarina AVM’de yaklaşık 200 mağaza bulunuyor.

İstMarina AVM’nin açılışı dolayısıyla DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Dap Eltes Ortak Girişimi Genel Müdürü Ahmet Okan Yılmaz, JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş ve JLL Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ander basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bugüne kadar birbirinden değerli onlarca yaşam alanı ürettiklerini hatırlatarak, “Kartal’da inşa ettiğimiz İstMarina Projesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projelerinden biri. İstMarina AVM ile DAP Holding olarak ilk kez perakende sektörüne adım atıyoruz” dedi.

İstMarina AVM’nin yalnızca alışveriş merkezi değil, bir yaşam merkezi olduğunun altını çizen Ziya Yılmaz; “250 Milyon Euro gibi büyük bir yatırımla ve 200 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz, İstanbulluların yeni buluşma noktası İstMarina AVM’de yaklaşık 200 mağaza hizmet verecek. Bağdat Caddesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ortasında değeri her gün artan Kartal sahilinde konumlanan, Türkiye’nin içinden hızlı tren geçen ilk Alışveriş ve Yaşam Merkezi İstMarina, gurme restoranları ve dünyaca ünlü markaları içerisinde barındıracak” diye konuştu.

İstMarina’ya Uluslararası Otoritelerden Ödül Yağıyor

Kartal’ın, son dönemde gelişmişlik ve refah düzeyi ile tercih edilirliği artan Anadolu Yakası’nın gözde lokasyonu haline geldiğini belirten Ziya Yılmaz, “Son dönemde yapılan araştırmalarda görüldüğü üzere Maltepe, Kartal, Kadıköy, Pendik ve Dragos beyaz yakalıların yaşamayı tercih ettiği en önemli yerleşim yerleri arasında yer alıyor. Böylesine özel bir bölgeyi, İstMarina gibi değerli bir proje ile taçlandırdık. İstMarina Projesi ile aldığımız; ‘Dünya’nın En İyi Yapı Geliştirme Projesi’ ve ‘2014’ün En Fazla Satış Gerçekleşen Projesi’ ödülleri de bu tezimizi destekler nitelikte” değerlendirmesinde bulundu.

“İstMarina AVM Kartal’ın Değerine Değer Katacak”

İstMarina AVM’nin işletmesini üstlenen gayrimenkul ve yatırım yönetiminin alanında uzman firması JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş da; “Bizleri, dördüncü nesil alışveriş merkezleriyle birlikte hayatımıza giren açık hava alışveriş keyfinden mahrum bırakmayan ve bu alandaki öncü projelerden biri haline gelen İstMarina AVM, son yıllarda büyük bir gelişim gösteren Kartal’ın çehresini daha da güzelleştirmek için önemli bir girişim olarak karşımızda duruyor” dedi.

Dünya genelinde kentsel nüfus artışının hızlanmasıyla birlikte şehirlerdeki karma kullanımlı yapılardan beklentinin de arttığını kaydeden Avi Alkaş, şöyle devam etti:

“İnsanlar artık işten çıkıp bir iki adım attıktan sonra tüm alışveriş ihtiyaçlarını karşılayıp, evine kolayca erişebilme lüksünü istiyor. Bu talebi karşılayabilen projeler, bireysel zaman ile özel zaman arasındaki geçişi hızlandırıp tüketici tatmini sağlıyor. Yarın Anadolu Yakası’nın sahil cephesi en geniş alışveriş merkezi olarak hayatımıza girecek olan İstMarina AVM’nin açılışı işte beni tam da bu nedenle heyecanlandırıyor. Bildiğiniz gibi 80 ülkeden 82 binden fazla çalışanla hizmet veren bir ekibin parçası olarak yeni projelerin doğuşuna sıklıkla tanıklık ediyoruz. Türkiye’deki 10. senemizde 50 alışveriş merkezini yönetiyoruz ancak ülkemize kazandırılan böyle başarılı projelerde hala ilk günkü heyecanı duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte, yönetim danışmanlığı ile bu gözde projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyacağız.”

İçinden Yüksek Hızlı Tren Geçen İstMarina AVM28 Mart’ta kapılarını açıyor

İstmarina AVM, yalnızca alışveriş merkezi değil, bir yaşam merkezi. Bağdat Caddesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ortasında değeri her gün artan Kartal sahilinde konumlanan, 70 bin metrekare kiralanabilir alana sahip, 3 kattan oluşan İstmarina AVM’de açık ve kapalı alışveriş mekanların yanı sıra 2 bin araç kapasitesine sahip otopark alanı, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal donatı alanı yer alıyor. 250 Milyon Euro yatırımla, 200 bin metrekare alanda inşa edilen AVM’de yaklaşık 200 mağaza bulunuyor.

Tanınmış giyim mağazalarının yanı sıra dünya mutfaklarından çok seçenekli restoranları, günün her saatinin keyfini çıkarmayı sağlayacak cafeleriyle ziyaretçilerine çeşitli alternatifler sunan İstMarina AVM, kapalı alan konforunu ve açık alan ferahlığını aynı anda yaşatıyor.

Bostancı-Pendik sahil yolu üzerinde yer alan İstMarina AVM’ye, karayolu bağlantılarının yanı sıra Kadıköy-Pendik ve Bostancı-Pendik arasında işlemekte olan İETT hatları sayesinde toplu taşıma araçları ile de kolayca ulaşmak mümkün. Haydarpaşa Garı’na 2018 sonunda ulaşması planlanan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı da İstMarina AVM’nin içinden geçecek.