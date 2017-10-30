Vadikoru'ya Avrupa'dan 'En iyi ofis mimarisi' ödülü

Ayazağa bölgesinin en özel arazilerinin birinin üzerinde Invest İnşaat güvencesiyle yükselen Vadikoru, dünyanın en saygın ödülleri arasında yer alan ve kamuoyunda gayrimenkul sektörünün ‘oscarları’ olarak tabir edilen International Property Awards’un (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) Avrupa ayağı olan European Property Awards’dan (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) ödülle döndü.

Dünyanın en saygın gayrimenkul ve mimarlık ödüllerinden biri olan ve 26 yıldır düzenlenen International Property Awards 2017-2018’in Avrupa ayağı olan European Property Awards’ın (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) gala gecesi Londra’da gerçekleşti. Uluslararası üst düzey gayrimenkul proje geliştiricilerini bir araya getiren ödül töreninde Vadikoru karma kullanım projesi, En İyi Ofis Mimarisi kategorisinde ödülün sahibi oldu. Törende Vadikoru’nun ödülü projenin mimarı ve İkidesign’ın da kurucusu olan Murat Kader’e takdim edildi.

Vadikoru, Ayazağa bölgesinde sanayi dönüşümü olarak hayata geçiriliyor. Vadikoru karma kullanımlı projesinde 3 blok konutta 242 daire, 2 blok ofiste 84 adet bağımsız ofis ve 12 ticari ünite bulunuyor.

UÇAR; “BU ÖDÜL İŞİMİZİ İYİ YAPTIĞIMIZIN BİR KANITI”

Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar uluslararası arenada çok önemli bir ödül ile takdir edilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Türkiye’de çok büyük işlere imza atmış ve uluslararası boyutta övgüler almış İkidesign ve kurucusu olan Murat Kader ile çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz. Vadikoru başından beri gözbebeğimiz dediğimiz bizim için çok önemli bir proje. Bu önemli projenin uluslararası arenada saygın bir ödüle layık görülmesi bizi mutlu etmenin ötesinde işimizi iyi yaptığımızın da bir kanıtı. Dünyanın dört bir yanından katılan projeler arasından sıyrılarak kazandığımız bu ödülle ülkemizin sektördeki başarısını uluslararası alanda göstermiş olduk. Vadikoru’yu dünya standartlarını hedef alarak tasarlarken; sosyal yaşamda ayrıcalıklar sunan ve aynı zamanda modern iş yaşamının tüm ihtiyaçlarını barındıran bir proje olmasına özen gösterdik. Hayata geçirilen dev projelerle son dönemin en hızlı yükselişine sahip olan sektörümüz, bu gibi ödüllerle var olan değerini katlıyor. 200 milyon TL’lik yatırım ile sanayi dönüşümü olarak geliştirdiğimiz Vadikoru projemizle biz; hem bölgeye hem yatırımcısına hem de sektörümüze kazandırmayı hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimizi yakaladığımızı düşünüyorum.” diye konuştu.



VADİKORU OFİSLERİ İSTANBUL’UN KEYİF VE KONFORUNU KULLANICIYA SUNUYOR

Ayazağa bölgesinde sanayi dönüşümü olarak hayata geçirilen ve konut ve ofislerden oluşan bir karma kullanımlı proje olan Vadikoru’da ofis blokları geniş cam yüzeyleriyle hem manzaranın keyfine varılmasına imkân verecek hem de güneş ışığının daha çok içeriye girmesini sağlayarak enerji tasarrufuna ve dolayısıyla da çevreye katkı sağlamak amacıyla tasarlandı. İki adet ofis bloğunda 84 adet bağımsız ofisin yer aldığı projede, İstanbul’un keyfini ve konforunu ofis hayatında da yaşanmasına olanak sağlanıyor. Vadikoru ofis bloklarında her katın 6 bağımsız bölümden oluşmasının yanında 133 ve 1000 metrekare aralığında ofisler sunuluyor.