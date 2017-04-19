Yedi Mavi, Expo Turkey by Qatar’da görücüye çıktı

Dünyanın en önemli gayrimenkul fuarlarından biri olan ve Katar’da düzenlenen ‘Expo Turkey by Qatar Fuarı’, Türk inşaat sektörünü Körfez yatırımcıları ile buluşturuyor. Körfez ülkeleri ve Arap yatırımcılar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri ile potansiyel alıcıları bir araya getirecek olan fuarda Kalkavan Yapı-Hasan Sever İnşaat ve Gül Yapı tarafından hayata geçirilen ‘Yedi Mavi’ projesi de yerini aldı.

Stand ziyaretçilerine Türkiye'de yatırım yapmanın önemini anlatacaklarını vurgulayan Kalkavan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kalkavan; “Yedi Mavi projelerimizi Körfez ve Arap yatırımcılarıyla buluşturmak, dünyanın sayılı emlak yatırımcıları ve geliştiricileriyle ilişkilerimizi en üst seviyede tutmak için biz de ‘Expo Turkey by Qatar Fuarı’nda yerimizi aldık.

Körfez yatırımcıları markalı konuta yöneliyor

Ülkemizde son zamanlarda gelişen tüm olumsuzluklara rağmen ekonomimizin lokomotifi olan inşaat sektörü, kampanyalar ve bankaların konut kredilerini aşağı çekmesiyle canlılığını koruyor.

Yabancı yatırımcılara tanınan vatandaşlık hakkı ile birlikte de özellikle İstanbul’daki markalı konut projelerine olan ilginin arttığını görüyoruz. Son yıllarda yabancılara konut satışlarında Ortadoğu ve Körfez ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Bizler bugüne kadar olduğu gibi ülkemiz ve milletimiz için her zaman çok çalışarak yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

Kalkavan Yapı-Hasan Sever İnşaat ve Gül Yapı ortaklığıyla Zeytinburnu sahilinde TOBB arazisi üzerinde hayata geçirilen ‘Yedi Mavi’, Marmara Denizi’nin kıyısında, Avrasya Tüneli’ne komşu 17 kat ve 6 blok olarak 3 milyar TL’lik yatırımla yükseliyor.

Avrasya Tüneli’ne komşu…

Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nin açılışıyla birlikte tüm dünyanın ilgisini çeken bölge; ‘Yedi Mavi’ projesinin eşsiz lokasyon ve benzersiz özellikleri de eklenince projeyi çok daha değerli hale getiriyor.

63 dönümlük alanda 848 bağımsız bölümden oluşan ‘Yedi Mavi’; konut, home-ofis, ticari ünitelerden oluşan karma konseptli bir proje olarak inşa ediliyor. Büyüklükleri ise 75 ile 400 metrekare arasında değişen 5 farklı tipte daire seçeneği sunulan ‘Yedi Mavi’ ayrıca çok önemli ulaşım akslarının kesişim noktasında yer almasından dolayı da yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Her 10 dönümde 1 blok

Yüzde 45’i yeşil alana ayrılan ‘Yedi Mavi’de her 10 dönümde 1 blok bulunuyor, bu da projeye hiçbir yerde olmayan ferahlık kazandırıyor. Yedi Mavi’de yer alan dairelerin metrekare birim fiyatları 13 bin ila 19 bin lira arasında değişiyor.

‘Yedi Mavi’nin sosyal donatıları arasında akıllı ev sistemleri, rezidans sistemleri, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, spa ve fitness salonu yer alıyor. Ayrıca projede yer alan 2 bin 600 araçlık otopark alanı elektrikli araçların da kullanımına uygun olarak tasarlandı.

Denizle iç içe harika bir yaşam fırsatı sunan projede şık restoran, kafe, yerli-yabancı markaların olduğu mağazalar ve sosyal aktivite merkezlerinin yer aldığı ‘Mavi Cadde’ de sakinlerine tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alışveriş ve yaşam alanı bir arada sunuluyor.