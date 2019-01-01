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FOTO GALERİ

11 bin 800 yıl öncesine ait... Mardin'de bulundu

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde 11 bin 800 yıllık yerleşim yeri bulundu.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 11 bin 800 yıllık yerleşim yeri bulundu.

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