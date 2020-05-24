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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar!
24 Mayıs 2020 Pazar

Birçok sektörde olduğu gibi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sinema sektöründe 'yeni normal'e geçiş süreci başladı.

<p>Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki 'Son Uyanış' filmi için ilk çekimler yapıldı.</p>
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Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki 'Son Uyanış' filmi için ilk çekimler yapıldı.

<p>Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.</p>
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Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.

<p>Sette profesyonel ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.</p>
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Sette profesyonel ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.

<p>Özel ambulans ve salgına karşı eğitimli sağlık personelinin hazır bulunduğu çekimlerde...</p>
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Özel ambulans ve salgına karşı eğitimli sağlık personelinin hazır bulunduğu çekimlerde...

<p>Kurallara uyulmasından sorumlu 'Pandemi Ekibi' de denetim yaptı.</p>
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Kurallara uyulmasından sorumlu 'Pandemi Ekibi' de denetim yaptı.

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