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FOTO GALERİ

2019'un en iyi hava fotoğrafları

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Gezegenin dört bir yanından fotoğrafçılar, kuş bakışı bir manzaraya sahip etkileyici fotoğraflar ile bize dünyaya yepyeni bir bakış açısı sunuyor. <br><br> Okyanuslardan dağlara, şehirlerden adalara bu fotoğraflar sizi dünyanın en güzel köşelerine götürecek. <br><br> Fotoğrafçılık sitesi Agora Images'in düzenlediği, '2019'un En İyi Hava Fotoğrafları Yarışması'nda finalistler belli oldu. <br><br> Dünyanın dört bir köşesinden sayısız fotoğrafçı yeteneklerini sergiledi. <br><br> İşte Boredpanda'nın derlediği her biri birbirinden güzel hava fotoğrafları...

Gezegenin dört bir yanından fotoğrafçılar, kuş bakışı bir manzaraya sahip etkileyici fotoğraflar ile bize dünyaya yepyeni bir bakış açısı sunuyor.

Okyanuslardan dağlara, şehirlerden adalara bu fotoğraflar sizi dünyanın en güzel köşelerine götürecek.

Fotoğrafçılık sitesi Agora Images'in düzenlediği, '2019'un En İyi Hava Fotoğrafları Yarışması'nda finalistler belli oldu.

Dünyanın dört bir köşesinden sayısız fotoğrafçı yeteneklerini sergiledi.

İşte Boredpanda'nın derlediği her biri birbirinden güzel hava fotoğrafları...

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