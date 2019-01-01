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FOTO GALERİ

35 yıl sonra idam edildi!

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Karısını bir plastik çöp poşetiyle boğduğunda takvimler 1984'ü gösteriyordu.

Karısını bir plastik çöp poşetiyle boğduğunda takvimler 1984'ü gösteriyordu.

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