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FOTO GALERİ

Ankara ikinci el otomobil fiyatlarını yerinde inceledik

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TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin <br><br> Otomobil piyasasını araştırmak için yaptığımız gezilere bu hafta Ankara'yı ekledik. <br><br> Ankara'da otomobil satıcılarının toplandığı yerde piyasanın nabzını tuttuk. <br><br> İkinci el fiyatlarının geçen haftalarda yükselişini konuştuğumuz İstanbul'dan sonra Ankara'da da artışlar gündeme geldi. <br><br> Dolar saldırısı sonrası olarak hareketli günler yaşanan ikinci el otomobil piyasasını konuşurken fiyat artışların Ankara’da yüzde 20 olduğu duyumunu aldık. <br><br> Piyasada yaptığımız gezide otomobillerin yüzde 90'ında fiyat etiketi olmaması bu artışı doğrular nitelikte.

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

Otomobil piyasasını araştırmak için yaptığımız gezilere bu hafta Ankara'yı ekledik.

Ankara'da otomobil satıcılarının toplandığı yerde piyasanın nabzını tuttuk.

İkinci el fiyatlarının geçen haftalarda yükselişini konuştuğumuz İstanbul'dan sonra Ankara'da da artışlar gündeme geldi.

Dolar saldırısı sonrası olarak hareketli günler yaşanan ikinci el otomobil piyasasını konuşurken fiyat artışların Ankara’da yüzde 20 olduğu duyumunu aldık.

Piyasada yaptığımız gezide otomobillerin yüzde 90'ında fiyat etiketi olmaması bu artışı doğrular nitelikte.

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